Избегать «эффекта скороварки»

Таким «кухонным» термином обозначают ситуацию, когда двое тревожатся одинаково сильно и при общении только подпитывают тревогу друг друга. Поэтому так важно сохранять спокойствие. Если вы трезво и рационально оцениваете то, что происходит вокруг и что надо делать, то тогда ваш собеседник может «заразиться» вашими чувствами.

Если сегодня набрать в любом поисковике фразу «как сохранять спокойствие во время пандемии», то на запрос «вывалиться» много адресов, где эта тема обсуждается. Это говорит о том, что люди напряжены, и кто-то свои позиции спокойствия удерживает из последних сил.

Если объединить советы практикующих психологов на этот счет, то получается вот такая стратегия.

Старайтесь дозировать ту информацию, которая на вас обрушивается. Нельзя слушать подряд всё, что исходит из каждого «утюга». Постоянно крутить в своей голове и обсуждать с другими ложные сведения и новости равноценно расшатыванию своей нервной системы. Как известно, гормон стресса кортизол угнетает иммунитет. Для получения объективной информации выбирайте для себя источник, которому доверяете, и ограничьтесь «дозой» одного раза в день. Подумайте и понаблюдайте за тем, от каких именно новостей вам хуже. Может быть, это целое издание или конкретный человек в соцсетях, который постит только тревожащие и дезориентирующие вас вещи. В таком случае попробуйте его скрыть и подписаться на других людей, которые дают взвешенную информацию.

Вспомните все методики, связанные с релаксацией, медитацией и позитивным мышлением. Мы достаточно часто об этом говорили. Если подзабыли – вам поможет вездесущий YouTube, где можно посмотреть ролики с мастер-классами.

Если вы тревожитесь за своих близких, пожилых родителей, которые не соблюдают карантин, и думаете о том, как на них повлиять, то специалисты по этому поводу говорят следующее. Единственное, что вы сейчас можете сделать для родных вам людей, — это предоставить им достоверную и убедительную информацию. Сделать же за них выбор вы не можете. Это нужно принять.

Как вести себя с человеком, который чрезвычайно тревожен. Люди в таком состоянии обычно нуждаются в том, чтобы их поняли. Поэтому дайте возможность человеку выразить свои чувства, выслушайте его и примите его чувства. В этом случае не нужно спорить или пытаться что-то ему доказать. Отвечайте на вопросы и давайте советы только в том случае, если вас об этом просят. Показывайте, что его чувства вам важны и понятны, таким образом давая ему понять, что его переживания нормальны и адекватны. Для этого используйте фразы: «Конечно, ты волнуешься, это же эпидемия и есть смертельные случаи», «Да, ситуация действительно очень серьезная, и волнуются все».

Если вас выводит из равновесия мысль о том, что из-за пандемии нарушились все ваши планы, то логика рассуждения предлагается такая. Вы не можете изменить случившееся, но вы можете изменить свое отношение к этому. Все планы можно отложить, а эпидемию нужно пережить сейчас. Поговорите о своих проблемах сами с собой. Есть научно подтвержденный факт, что разговор вслух помогает нам справляться с грустными чувствами. Можно просто сесть, когда никто не видит, и сказать себе: «Как же это все тяжело, как я тебе сочувствую». Станет легче.

Многим не дают покоя мысли типа: «А как вообще жить дальше?» Тут на помощь может прийти философия и ваш жизненный опыт. Как мы знаем, жизнь, в принципе, непредсказуема, и всегда может произойти что-либо, чего мы не учли. Поэтому сегодня так часто стали употреблять словосочетание «черный лебедь» – по мотивам одноименной книги.

Попробуйте вспомнить ситуации большой неопределенности, в которых вы уже когда-то оказывались, и то, как с ними справились, что вам помогло. Опирайтесь на свои собственные ресурсы. Полезнее всего сконцентрировать внимание на практических действиях, которые зависят только от вас. Поговорите с друзьями и теми, кого вы уважаете, кому вы доверяете. Узнайте, какие у них есть способы.

Запланируйте на период пандемии приятные и важные занятия: чтение книг, просмотр фильмов, онлайн экскурсии в музеи и дистанционную учебу на интересных вам курсах, на которые не хватало времени раньше. Это поможет сохранить вкус к жизни.

Многих выбивает из колеи потеря привычного «графика» жизни, заданного прежней работой и обязанностями. Сегодня многое изменилось: «дистанционка» у взрослых и детей. Поэтому очень важно научиться самостоятельно организовывать свой день и делать его разнообразным. Просыпаться и ложится спать примерно в то же время, что и раньше, и сохранять свойственный вам уровень активности. Это важно, поскольку стабильный режим поддерживает внутреннее ощущение нормальности жизни. А вот его резкая смена – напротив – воспринимается мозгом как стресс.

Ещё одна проблема – дефицит живого общения. Особенно она болезненна для тех, кто живёт одиноко. Специалисты советуют поддерживать регулярное общение по телефону или скайпу с теми, кто вас понимает и может подбодрить. Оптимальный вариант – договориться о периодических коротких созвонах, чтобы слышать живые голоса и получать обратную связь.

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