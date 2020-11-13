Работу медучреждений в "красной" зоне подкорректировали

Согласно
постановлению, дети, по заявлению родителей, могут не посещать детский сад, при
этом родительская плата за дни непосещения государственных и муниципальных
детсадов не взимается.
Льготным
категориям учеников 1-11 классов, в случае если они учатся дистанционно, будет
предоставлен сухой паёк.
Плановая
помощь в стационарах, расположенных в красной и жёлтой зонах допускается лишь в
тех случаях, когда отсрочка лечения может повлечь ухудшение состояния, угрозу
жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы и обострения хронических
заболеваний. В зелёной зоне медики продолжат оказание плановой помощи в
стационарах в полном объеме. При этом работа дневных стационаров продолжится во
всех зонах в прежнем режиме без изменений.
Есть
корректировки и в работе поликлиник. В красной зоне они будут оказывать только
экстренную помощь (острые заболевания, обострения хронических заболеваний,
травмы и прочие случаи, когда отсрочка оказания медпомощи может повлечь
ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью), а также помощь по профилю
«акушерство и гинекология» и в части стоматологических услуг.
красной же зоне допускаются лишь профосмотры
детей первого года жизни и для оформления карт в организации отдыха и
оздоровления. Также дети будут осматриваться и при оформлении в дошкольные
учреждения. В остальных случаях профилактические просмотры детей проводиться не
будут. Диспансеризация и профосмотры взрослых пока в красной зоне
приостановлены.
Важное
нововведение в преддверии новогодних корпоративов: теперь проведение
праздничных банкетов ограничено количеством 18 человек в общественных местах и
предприятиях общественного питания.
А
во время регистрации брака все — и гости, и сотрудники ЗАГСа, и молодожены —
должны находиться в масках.
Введены
новые ограничения для предприятий общественного питания во всех трех
зонах. С 23 часов до 6 часов утра
деятельность кафе и ресторанов возможна только по доставке еды или покупке
навынос. Это ограничение не коснется столовых предприятий и общепита на
вокзалах и автозаправочных станциях.
В
остальное время все предприятия общепита должны соблюдать требования расстояния
в 1,5 метра между столами и условия обработки посуды. В «красной» зоне также
действует ограничение по заполняемости — до 50% посадочных мест.
Кроме
того, внесены изменения в отношении ограничения работы кинотеатров в зеленой
зоне, согласно которым деятельность возможна при заполняемости зала не более 50
процентов мест и при наличии масок у персонала и зрителей.
К
красной зоне относятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Приозерский,
Тосненский и Тихвинский районы.
К
жёлтой — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Сланцевский и
Лужский районы.
К
зелёной — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский,
Кингисеппский районы и Сосновый Бор.