Работу медучреждений в "красной" зоне подкорректировали

Согласно постановлению, дети, по заявлению родителей, могут не посещать детский сад, при этом родительская плата за дни непосещения государственных и муниципальных детсадов не взимается.

Льготным категориям учеников 1-11 классов, в случае если они учатся дистанционно, будет предоставлен сухой паёк.

Плановая помощь в стационарах, расположенных в красной и жёлтой зонах допускается лишь в тех случаях, когда отсрочка лечения может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы и обострения хронических заболеваний. В зелёной зоне медики продолжат оказание плановой помощи в стационарах в полном объеме. При этом работа дневных стационаров продолжится во всех зонах в прежнем режиме без изменений.

Есть корректировки и в работе поликлиник. В красной зоне они будут оказывать только экстренную помощь (острые заболевания, обострения хронических заболеваний, травмы и прочие случаи, когда отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью), а также помощь по профилю «акушерство и гинекология» и в части стоматологических услуг.

красной же зоне допускаются лишь профосмотры детей первого года жизни и для оформления карт в организации отдыха и оздоровления. Также дети будут осматриваться и при оформлении в дошкольные учреждения. В остальных случаях профилактические просмотры детей проводиться не будут. Диспансеризация и профосмотры взрослых пока в красной зоне приостановлены.

Важное нововведение в преддверии новогодних корпоративов: теперь проведение праздничных банкетов ограничено количеством 18 человек в общественных местах и предприятиях общественного питания.

А во время регистрации брака все — и гости, и сотрудники ЗАГСа, и молодожены — должны находиться в масках.

Введены новые ограничения для предприятий общественного питания во всех трех зонах. С 23 часов до 6 часов утра деятельность кафе и ресторанов возможна только по доставке еды или покупке навынос. Это ограничение не коснется столовых предприятий и общепита на вокзалах и автозаправочных станциях.

В остальное время все предприятия общепита должны соблюдать требования расстояния в 1,5 метра между столами и условия обработки посуды. В «красной» зоне также действует ограничение по заполняемости — до 50% посадочных мест.

Кроме того, внесены изменения в отношении ограничения работы кинотеатров в зеленой зоне, согласно которым деятельность возможна при заполняемости зала не более 50 процентов мест и при наличии масок у персонала и зрителей.

К красной зоне относятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Приозерский, Тосненский и Тихвинский районы.

К жёлтой — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Сланцевский и Лужский районы.

К зелёной — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и Сосновый Бор.