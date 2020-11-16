Утверждены новые требования к организации питания в школах

Документ затрагивает
очень много сфер. Но один из самых важных его разделов посвящен особенностям
организации общественного питания детей. То есть питанию в школах, детских
садах, детских лагерях и т.д.
Что попало в перечень
продуктов, которые не допускаются для организации питания в школах? Например,
под запретом (именно для организованного питания) будут пирожные и торты,
макароны по-флотски, грибы, квас, майонез, кофе, жвачка, карамель, блинчики с
мясом и творогом, картофельные и кукурузные чипсы. И это далеко не полный
список.
При этом в школьном меню
обязательно должно быть горячее питание.
- В организованных
детских коллективах исключение горячего питания из меню, а также замена его
буфетной продукцией не допускаются, - говорится в документе. - Меню должно
предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и
хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед,
полдник, ужин, второй ужин).
Меню допускается
корректировать с учетом климатогеографических, национальных, конфессиональных и
территориальных особенностей. При этом будут использоваться продукты,
обогащенные витаминами и микроэлементами. А для детей, нуждающихся в лечебном и
диетическом питании, будут разрабатываться индивидуальные меню.
- В целях профилактики
йододефицитных состояний у детей должна использоваться соль поваренная пищевая
йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий, - говорится в
документе.
Что интересно? Выдавать «сухой
паек» детям разрешено выдавать только во время поездки или мероприятий
длительностью до четырех часов. Свыше четырех часов - должно быть организовано
горячее питание.
При этом в школах будет
разрешено ставить вендинговые автоматы (аппараты для автоматической выдачи
пищевой продукции). Правда, продаваться там будет только здоровая пища.
- Через аппараты для
автоматической выдачи допускаются к реализации: пищевая продукция промышленного
изготовления в потребительской (мелкоштучной) упаковке (соки, нектары,
стерилизованное молоко, молочная продукция, питьевая негазированная вода, орехи
(кроме арахиса), сухофрукты, - говорится в документе. - А также в
потребительской упаковке не более 100 грамм: мучные кондитерские изделия, в том
числе обогащенные микронутриентами (витаминизированные) со сниженным содержание
глютена, лактозы, сахара.
"Российская газета" https://rg.ru/2020/11/15/reg-sibfo/rg-proverila-chem-kormiat-na-zavtrak-i-obed-uchenikov-v-raznyh-regionah.html
Фото "Гатчинская правда"