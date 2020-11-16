Утверждены новые требования к организации питания в школах

Документ затрагивает очень много сфер. Но один из самых важных его разделов посвящен особенностям организации общественного питания детей. То есть питанию в школах, детских садах, детских лагерях и т.д.

Что попало в перечень продуктов, которые не допускаются для организации питания в школах? Например, под запретом (именно для организованного питания) будут пирожные и торты, макароны по-флотски, грибы, квас, майонез, кофе, жвачка, карамель, блинчики с мясом и творогом, картофельные и кукурузные чипсы. И это далеко не полный список.

При этом в школьном меню обязательно должно быть горячее питание.

- В организованных детских коллективах исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией не допускаются, - говорится в документе. - Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).

Меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей. При этом будут использоваться продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. А для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, будут разрабатываться индивидуальные меню.

- В целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна использоваться соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий, - говорится в документе.

Что интересно? Выдавать «сухой паек» детям разрешено выдавать только во время поездки или мероприятий длительностью до четырех часов. Свыше четырех часов - должно быть организовано горячее питание.

При этом в школах будет разрешено ставить вендинговые автоматы (аппараты для автоматической выдачи пищевой продукции). Правда, продаваться там будет только здоровая пища.

- Через аппараты для автоматической выдачи допускаются к реализации: пищевая продукция промышленного изготовления в потребительской (мелкоштучной) упаковке (соки, нектары, стерилизованное молоко, молочная продукция, питьевая негазированная вода, орехи (кроме арахиса), сухофрукты, - говорится в документе. - А также в потребительской упаковке не более 100 грамм: мучные кондитерские изделия, в том числе обогащенные микронутриентами (витаминизированные) со сниженным содержание глютена, лактозы, сахара.

"Российская газета" https://rg.ru/2020/11/15/reg-sibfo/rg-proverila-chem-kormiat-na-zavtrak-i-obed-uchenikov-v-raznyh-regionah.html

Фото "Гатчинская правда"



