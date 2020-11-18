Дошколята поздравили Деда Мороза с днём рождения

В
саду прошла акция «Открытка для Деда Мороза», в которой приняли участие дети
всех возрастных групп. Сколько же ему исполняется? Точно, что больше двух тысяч
лет, а точнее не знает никто, кроме самого именинника. В 1999 году родиной
российского Деда Мороза был официально назван Великий Устюг. Там же находится
почта Деда Мороза – сказочное почтовое отделение, принимающее послания от
жителей России и не только! День рождения Деда Мороза празднуется с 2005 года.
Почему выбрано именно это число? Все дело в том, что в это время в Великом
Устюге начинаются первые сильные морозы.
Дети
и родители очень ответственно отнеслись к предложению сделать совместную
открытку для поздравления Деда Мороза. Такое творчество с родителями
воспитывает в детях доброжелательность, отзывчивость, а также развивает
любознательность, не говоря о навыках конструирования. Участие принимали не
только мамы, но и папы, бабушки и дедушки, братья и сёстры. Благодаря такой
«акции», организованной воспитателями, семьи сплотились, родители узнали о
тайных желаниях своих детей, сами окунувшись в сказку, вспомнили свое детство и
поделились приятными воспоминаниями со своими детьми.
Кто-то
из ребят пожелал Дедушке здоровья и долгих лет жизни, никогда не скучать и быть
счастливым, кто-то поблагодарил за подарки, а кто-то заранее написал свои
желания. Но были и необычные поздравления. Например, Деду Морозу пожелали
красивых оленей и сотовый телефон, чтобы до него всегда можно было дозвониться.
Дошкольники были очень довольны своим творчеством, радовались, что Дед Мороз
получит столько поздравлений. Они поверили в чудо, а что может быть прекрасней
для ребят!
Все
открытки были бережно упакованы в посылку и отправлены в Великий Устюг, Деду
Морозу. Мы надеемся, что это станет хорошей традицией в образовательных
учреждениях и в каждой семье.
Ирина
Беззубенко, заведующая детским садом № 51