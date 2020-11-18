Дошколята поздравили Деда Мороза с днём рождения

В саду прошла акция «Открытка для Деда Мороза», в которой приняли участие дети всех возрастных групп. Сколько же ему исполняется? Точно, что больше двух тысяч лет, а точнее не знает никто, кроме самого именинника. В 1999 году родиной российского Деда Мороза был официально назван Великий Устюг. Там же находится почта Деда Мороза – сказочное почтовое отделение, принимающее послания от жителей России и не только! День рождения Деда Мороза празднуется с 2005 года. Почему выбрано именно это число? Все дело в том, что в это время в Великом Устюге начинаются первые сильные морозы.

Дети и родители очень ответственно отнеслись к предложению сделать совместную открытку для поздравления Деда Мороза. Такое творчество с родителями воспитывает в детях доброжелательность, отзывчивость, а также развивает любознательность, не говоря о навыках конструирования. Участие принимали не только мамы, но и папы, бабушки и дедушки, братья и сёстры. Благодаря такой «акции», организованной воспитателями, семьи сплотились, родители узнали о тайных желаниях своих детей, сами окунувшись в сказку, вспомнили свое детство и поделились приятными воспоминаниями со своими детьми.

Кто-то из ребят пожелал Дедушке здоровья и долгих лет жизни, никогда не скучать и быть счастливым, кто-то поблагодарил за подарки, а кто-то заранее написал свои желания. Но были и необычные поздравления. Например, Деду Морозу пожелали красивых оленей и сотовый телефон, чтобы до него всегда можно было дозвониться. Дошкольники были очень довольны своим творчеством, радовались, что Дед Мороз получит столько поздравлений. Они поверили в чудо, а что может быть прекрасней для ребят!

Все открытки были бережно упакованы в посылку и отправлены в Великий Устюг, Деду Морозу. Мы надеемся, что это станет хорошей традицией в образовательных учреждениях и в каждой семье.

Ирина Беззубенко, заведующая детским садом № 51