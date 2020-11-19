В
ходе встречи ребята узнали много нового о том, зачем нужны банки, какие
специалисты в них работают и чем они занимаются. Ребята познакомились с такими
профессиями, как кассир, охранник, кредитный инспектор, инкассатор и даже
андеррайтер, узнали, как важен труд и внимательное отношение к работе каждого
сотрудника банка.
Не
обошли стороной и тему финансовой грамотности: дошколята с интересом слушали,
откуда появились деньги, с удивлением узнали, что привычные им всем бумажные
купюры в России появились лишь 250 лет назад. Им рассказали о правилах безопасного
обращения с деньгами.
Как
считают организаторы встречи Ирина Вячеславовна Васильева и Наталья Николаевна
Косенкова, в современном мире дети рано включаются в экономическую жизнь семьи,
сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в
купле-продаже, овладевая таким образом экономической информацией на житейском
уровне. Именно поэтому так важно с самого раннего возраста прививать детям
умение правильно обращаться с деньгами, постепенно переходя от простейших
знаний к пониманию законов финансового мира.
Ну и какая же встреча без подарков? Чтобы закрепить полученные знания, в подарок ребята получили настольные игры по развитию финансовой грамотности и книгу под названием «Когда я вырасту, стану Банкиром!»
Т.В.
Ершова, заместитель директора по УВР Веревской школы (дошкольное отделение)