В ходе встречи ребята узнали много нового о том, зачем нужны банки, какие специалисты в них работают и чем они занимаются. Ребята познакомились с такими профессиями, как кассир, охранник, кредитный инспектор, инкассатор и даже андеррайтер, узнали, как важен труд и внимательное отношение к работе каждого сотрудника банка.

Не обошли стороной и тему финансовой грамотности: дошколята с интересом слушали, откуда появились деньги, с удивлением узнали, что привычные им всем бумажные купюры в России появились лишь 250 лет назад. Им рассказали о правилах безопасного обращения с деньгами.

Как считают организаторы встречи Ирина Вячеславовна Васильева и Наталья Николаевна Косенкова, в современном мире дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая таким образом экономической информацией на житейском уровне. Именно поэтому так важно с самого раннего возраста прививать детям умение правильно обращаться с деньгами, постепенно переходя от простейших знаний к пониманию законов финансового мира.

Ну и какая же встреча без подарков? Чтобы закрепить полученные знания, в подарок ребята получили настольные игры по развитию финансовой грамотности и книгу под названием «Когда я вырасту, стану Банкиром!»

Т.В. Ершова, заместитель директора по УВР Веревской школы (дошкольное отделение)