Жительница Вайялово подняла вопрос газификации деревни

Ключевыми темами стали капремонт многоквартирных домов и газификация.

Жительница Гатчинского района обратилась к главе региона с вопросом о газификации деревни Вайялово. Александр Дрозденко отметил, что до конца этого года планируется завершить проведение экспертизы распределительного газопровода — на это из бюджета Ленинградской области выделено 2,5 млн рублей. Ещё 11,5 млн рублей будут направлены на строительство газопровода, запланировано на 2021 год. Ввод в эксплуатацию состоится в 2022 году.

По вопросу строительства тротуаров в районе Вайялово, расположенного у региональной дороги «Красное село-Гатчина-Павловск», глава региона сообщил, что в течение 2-3 лет планируется реконструкция дороги, где предусмотрена установка тротуаров и уличного освещения.

Из Всеволожска поступило обращение по вопросу проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома в городе Всеволожск, переулок Олениных, дом 2, корпус 2. Александр Дрозденко предложил провести ремонтные работы в следующем году за счёт субсидии из бюджета Ленинградской области. Стоимость работ составляет 6,9 млн рублей. «В ноябре 2021 года мы сможем завершить ремонт», — сказал он.

Жительница Тосненского района спросила губернатора о завершении строительства и обеспечения функционирования морга в Тосно — здание с 2015 года не введено в эксплуатацию. Александр Дрозденко сообщил о передаче объекта — здания морга при Тосненской больнице — в областную собственность. В декабре этого года планируется проведение экспертизы. В следующем году в морге завершат строительно-монтажные работы, закупят и установят оборудование. «Открытие учреждения ожидается в 1 квартале 2022 года», — сказал губернатор.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области