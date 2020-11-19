Жительница Вайялово подняла вопрос газификации деревни

Ключевыми
темами стали капремонт многоквартирных домов и газификация.
Жительница Гатчинского района обратилась к главе региона с вопросом о газификации деревни Вайялово. Александр Дрозденко отметил, что до конца этого года планируется завершить проведение экспертизы распределительного газопровода — на это из бюджета Ленинградской области выделено 2,5 млн рублей. Ещё 11,5 млн рублей будут направлены на строительство газопровода, запланировано на 2021 год. Ввод в эксплуатацию состоится в 2022 году.
По
вопросу строительства тротуаров в районе Вайялово, расположенного у
региональной дороги «Красное село-Гатчина-Павловск», глава региона сообщил, что
в течение 2-3 лет планируется реконструкция дороги, где предусмотрена установка
тротуаров и уличного освещения.
Из
Всеволожска поступило обращение по вопросу проведения капитального ремонта
крыши многоквартирного дома в городе Всеволожск, переулок Олениных, дом 2,
корпус 2. Александр Дрозденко предложил провести ремонтные работы в следующем
году за счёт субсидии из бюджета Ленинградской области. Стоимость работ
составляет 6,9 млн рублей. «В ноябре 2021 года мы сможем завершить ремонт», —
сказал он.
Жительница
Тосненского района спросила губернатора о завершении строительства и
обеспечения функционирования морга в Тосно — здание с 2015 года не введено в
эксплуатацию. Александр Дрозденко сообщил о передаче объекта — здания морга при
Тосненской больнице — в областную собственность. В декабре этого года
планируется проведение экспертизы. В следующем году в морге завершат
строительно-монтажные работы, закупят и установят оборудование. «Открытие
учреждения ожидается в 1 квартале 2022 года», — сказал губернатор.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области