Калоша не против фейка

- Маргарита Николаевна, таких новостей не припомню за
прошедшие лет десять...
- Не совсем так. Институт русского языка имени
Виноградова РАН регулярно переиздает свой «Русский орфографический словарь» под
редакцией Лопатина и Ивановой. 5-е издание вышло в 2018 году, то есть совсем
недавно. До этого словарь обновлялся примерно раз в 5-7 лет. И тут вдруг
обновление через 2 года. И такой мощный список. Новые слова рождаются
постоянно. Но за полгода пандемии их возникло столько, сколько, возможно, при
обычном течении жизни и за 2-3 года не пришло бы. Те 675 слов, о которых мы
говорим, по мнению составителей академического словаря, прошли испытание
временем: уже довольно долго они активно используются в СМИ, в
документообороте, в публичной коммуникации. И в повседневном общении без них
уже никак. У лексикографов есть принцип устойчивости, своеобразный порог
вхождения слов в язык. Иногда на верификацию слова уходит до 25 лет. Приведу в
пример Большой универсальный словарь под редакцией Морковкина, который включает
30 тысяч слов современного русского языка в комплексном описании. Он создавался
в период бурных изменений в обществе. Милиция стала полицией, появились
пейджеры. Но многое, что было приметой 90-х, исчезло. И слова из словаря
вычеркнули.
- А русские слова среди этих 675 есть?
- Конечно. Например, здоровский, в напряге,
покорябать(ся), юга (место отдыха с теплым климатом). Последние месяцы еще раз
выявили способность русского языка к творчеству. Мне, например, очень
симпатично слово «наружа». Оно, конечно, пока не в словаре, но такое языковое
чутье и юмор! И точно отражает новое карантинное явление в нашей жизни.
- Чем объяснить, что
в академический словарь попадают слова типа «гикнулся»?
- Знаю, что многие, кто с трепетом относится к
языковым нормам, к речевой культуре, к речевому этикету, вздрогнули. Но словарь
- это национальный корпус. Сюда собирается часто встречающееся из всего массива
текстов, которые выходят на русском. Это и СМИ, и переписка в Сети, и
специальная лексика. Зато мы теперь точно знаем, что слова "онлайн",
"промокод" или "флешмоб" пишутся без дефиса (это одно
слово, обозначающее целостное явление). Никаких споров. И не надо в
"Википедию" обращаться, ответ есть у академиков.
Знаете, какое это было мучение понять, как правильно:
"риелтор" или "риэлтор". "Кэшбек",
"флешмоб" - где "е", а где "э"? Наконец принято
решение: "кешбэк"! В большинстве спорных слов академики склонились в
пользу традиционного для русского языка написания иностранных слов через
"Е", несмотря на то, что в слове "флешмоб" слышим мы
все-таки "Э", и там нет никаких мягких согласных.
- То есть тенденция
(ой, после "т" тоже слышится "э") к обрусению орфографии?
- Да, и это говорит о силе языка. Ведь заимствованные
слова были в русском всегда. Главное, как они себя дальше ведут. Если
подстраиваются под грамматические, стилистические, орфографические требования
языка, то перестают быть иностранцами. К слову, академик Костомаров любил
подчеркивать, что русский язык по отношению к словам-иностранцам ведет себя
порой очень уважительно и боится к ним притронуться. Это относится как раз и к
написанию иностранных слов с "э".
- Как вы считаете,
зачем нам слово "фейк"? "Утки", "подделки",
"обмана" не достаточно? Или таким образом русский язык хочет
увековечить одного из президентов заокеанской страны?
- Ситуация, когда в информационном пространстве
появлялась ложная новость, всегда была в нашей жизни, и все понимали, о чем
идет речь. Какая разница, кто запустил "утку": обычные СМИ или
соцсети? Не думаю, что есть смысл в особом слове, привязанном к индустрии
пранкер-новостей. Как ни крути, все равно это вымысел с целью получения выгоды
или введение в заблуждение. "Утка" она и есть "утка".
- Еще одно слово из
списка-675. Это "коворкинг". Не кажется вам, что оно в нашей стране
употребляется очень узким кругом?
- Вы не поверите, но как депутат я получаю письма с
требованиями разобраться с "коворкингом" ("не понятно, что
это") и "буккросингом" ("почему не сказать
"книгообмен?"). С "коворкингом" дело обстоит сложнее. Ведь
появились новые пространства, оснащенные оборудованием для работы. Придумать
русское слово, которое точно и коротко выразило бы функциональную и структурную
специфику этого явления, пока не удается. Хотя слово действительно непонятное,
касается только молодых, как правило, людей - предпринимателей. На Западе такие
пространства очень распространены.
- Как вы думаете,
могут эстетические критерии влиять на решение включить слово в словарь?
Например, "лоукостер"... Ну красиво же звучит! Или
"дистант". Гораздо же моднее "удаленки".
- Мода и красота не критерий для лексикографии. Мода -
то, что вдруг возникло и захлестнуло всех. Тот же пейджер. Надеюсь, что
академическое издание никогда на "жар-птицу" не клюнет, будет верно
классическим научным принципам. Что же касается "удаленки", то это
более узкое понятие, чем "дистант": оно по смыслу привязано к
пандемии.
«Российская газета» https://rg.ru/2020/11/17/zachem-russkomu-iazyku-fejki-loukostery-i-keshbeki.html
На фото: Маргарита Русецкая. «Наша родная
"калоша" тоже была когда-то "иностранкой"». Фото: РИА
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