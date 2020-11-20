Калоша не против фейка

- Маргарита Николаевна, таких новостей не припомню за прошедшие лет десять...

- Не совсем так. Институт русского языка имени Виноградова РАН регулярно переиздает свой «Русский орфографический словарь» под редакцией Лопатина и Ивановой. 5-е издание вышло в 2018 году, то есть совсем недавно. До этого словарь обновлялся примерно раз в 5-7 лет. И тут вдруг обновление через 2 года. И такой мощный список. Новые слова рождаются постоянно. Но за полгода пандемии их возникло столько, сколько, возможно, при обычном течении жизни и за 2-3 года не пришло бы. Те 675 слов, о которых мы говорим, по мнению составителей академического словаря, прошли испытание временем: уже довольно долго они активно используются в СМИ, в документообороте, в публичной коммуникации. И в повседневном общении без них уже никак. У лексикографов есть принцип устойчивости, своеобразный порог вхождения слов в язык. Иногда на верификацию слова уходит до 25 лет. Приведу в пример Большой универсальный словарь под редакцией Морковкина, который включает 30 тысяч слов современного русского языка в комплексном описании. Он создавался в период бурных изменений в обществе. Милиция стала полицией, появились пейджеры. Но многое, что было приметой 90-х, исчезло. И слова из словаря вычеркнули.

- А русские слова среди этих 675 есть?

- Конечно. Например, здоровский, в напряге, покорябать(ся), юга (место отдыха с теплым климатом). Последние месяцы еще раз выявили способность русского языка к творчеству. Мне, например, очень симпатично слово «наружа». Оно, конечно, пока не в словаре, но такое языковое чутье и юмор! И точно отражает новое карантинное явление в нашей жизни.

- Чем объяснить, что в академический словарь попадают слова типа «гикнулся»?

- Знаю, что многие, кто с трепетом относится к языковым нормам, к речевой культуре, к речевому этикету, вздрогнули. Но словарь - это национальный корпус. Сюда собирается часто встречающееся из всего массива текстов, которые выходят на русском. Это и СМИ, и переписка в Сети, и специальная лексика. Зато мы теперь точно знаем, что слова "онлайн", "промокод" или "флешмоб" пишутся без дефиса (это одно слово, обозначающее целостное явление). Никаких споров. И не надо в "Википедию" обращаться, ответ есть у академиков.

Знаете, какое это было мучение понять, как правильно: "риелтор" или "риэлтор". "Кэшбек", "флешмоб" - где "е", а где "э"? Наконец принято решение: "кешбэк"! В большинстве спорных слов академики склонились в пользу традиционного для русского языка написания иностранных слов через "Е", несмотря на то, что в слове "флешмоб" слышим мы все-таки "Э", и там нет никаких мягких согласных.

- То есть тенденция (ой, после "т" тоже слышится "э") к обрусению орфографии?

- Да, и это говорит о силе языка. Ведь заимствованные слова были в русском всегда. Главное, как они себя дальше ведут. Если подстраиваются под грамматические, стилистические, орфографические требования языка, то перестают быть иностранцами. К слову, академик Костомаров любил подчеркивать, что русский язык по отношению к словам-иностранцам ведет себя порой очень уважительно и боится к ним притронуться. Это относится как раз и к написанию иностранных слов с "э".

- Как вы считаете, зачем нам слово "фейк"? "Утки", "подделки", "обмана" не достаточно? Или таким образом русский язык хочет увековечить одного из президентов заокеанской страны?

- Ситуация, когда в информационном пространстве появлялась ложная новость, всегда была в нашей жизни, и все понимали, о чем идет речь. Какая разница, кто запустил "утку": обычные СМИ или соцсети? Не думаю, что есть смысл в особом слове, привязанном к индустрии пранкер-новостей. Как ни крути, все равно это вымысел с целью получения выгоды или введение в заблуждение. "Утка" она и есть "утка".

- Еще одно слово из списка-675. Это "коворкинг". Не кажется вам, что оно в нашей стране употребляется очень узким кругом?

- Вы не поверите, но как депутат я получаю письма с требованиями разобраться с "коворкингом" ("не понятно, что это") и "буккросингом" ("почему не сказать "книгообмен?"). С "коворкингом" дело обстоит сложнее. Ведь появились новые пространства, оснащенные оборудованием для работы. Придумать русское слово, которое точно и коротко выразило бы функциональную и структурную специфику этого явления, пока не удается. Хотя слово действительно непонятное, касается только молодых, как правило, людей - предпринимателей. На Западе такие пространства очень распространены.

- Как вы думаете, могут эстетические критерии влиять на решение включить слово в словарь? Например, "лоукостер"... Ну красиво же звучит! Или "дистант". Гораздо же моднее "удаленки".

- Мода и красота не критерий для лексикографии. Мода - то, что вдруг возникло и захлестнуло всех. Тот же пейджер. Надеюсь, что академическое издание никогда на "жар-птицу" не клюнет, будет верно классическим научным принципам. Что же касается "удаленки", то это более узкое понятие, чем "дистант": оно по смыслу привязано к пандемии.

«Российская газета» https://rg.ru/2020/11/17/zachem-russkomu-iazyku-fejki-loukostery-i-keshbeki.html

На фото: Маргарита Русецкая. «Наша родная "калоша" тоже была когда-то "иностранкой"». Фото: РИА Новости