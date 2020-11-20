Здесь Родины моей начало…

Вырица, поселок, который стал для всех, живущих в нем, родным и любимым. Многие его улицы названы в честь участников войны.

Знать историю своего края, означает знать историю своей страны. Имена героев остаются в памяти человека вечно, чтобы каждый мог сказать им спасибо за мирное небо над головой.

Мы все в неоплаченном долгу перед ветеранами, которые положили жизнь на защиту Отечества. Именно их надо благодарить за то, что каждый из нас может строить свою жизнь в мирное время.

…В конце 2019 года ко мне в музей «41-й стрелковый» обратились ученики и учителя Вырицкой школы №1 с просьбой помочь в выборе проектов для учеников 10-х классов. В музее было предложено несколько тем, в том числе – «Улицы Героев». Ее для своего исследования и выбрала ученица 10 класса Диана Харченко.

Тема эта - объёмная по материалу. Для ее разработки планировалось задействовать большое количество школьников. Кроме того, все понимали, проект «Улицы Героев» является частью краеведческой и военно-патриотической работы школы по подготовке к празднованию 75-летию Великой Победы. Музей всячески помогал ребятам в проведении мероприятий в рамках проекта.

Вся ответственность легла на плечи десятиклассницы Дианы Харченко и ее руководителя Натальи Юрьевны Ерёминой. Тема проекта обсуждалась с классными руководителями, и в результате в проекте приняли участие 12 классов Вырицкой школы №1. Было запланировано:

- распределение улиц между классами (12 улиц),

- сбор материала о герое, чьим именем названа улица,

- оформление материала о герое в тексте письма-треугольника и доставка таких писем в каждый дом.

- посещение музея «41-й стрелковый» в д. Мины.

Вот названия улиц, по которым работали школьники: Ватутина, Ворошилова, Гастелло, Ефимова, Карбышева, Ковпака, Расковой, Никанорова, Осипенко, Повассара, Румянцева, Бородулина.

Конечно, пандемия, охватившая всю страну, значительно изменила график исполнения проекта, который планировалось завершить к 9 Мая. Были трудности у ребят в данный период в живом общении, трудности в посещении библиотек, невозможно было собираться вместе для изготовления писем-треугольников. Из-за запрета появляться детям на улицах без сопровождения родителей был перенесен срок вручения писем.

Но вот закончились ограничения и работа над проектом «Улицы Героев» учащимися Вырицкой школы №1 выполнена в полном объёме и очень достойно.

В нём участвовали около 400 учащихся, организованные двенадцатью классными руководителями. Конечно, и родители не остались в стороне, за что им большое спасибо.

Хочу сказать слова благодарности учителям, чьи классы принимали участие в данном проекте. Это Елизавета Геннадьевна Хоменко, Наталья Юрьевна Еремина, Ольга Юрьевна Удальцова, Евгения Ивановна Закревская. Марина Вячеславовна Борисова, Татьяна Анатольевна Воробьева, Марина Александровна Саркисян, Екатерина Игоревна Головкина, Анна Александровна Величко, Марина Ивановна Кудряшова, Марина Владимировна Быковская, Маргарита Ивановна Ходарова. Спасибо вам за то, что несмотря на большой объём вашей педагогической работы, вы работали над проектом вместе с ребятами.

Спасибо библиотекам, оказывающим помощь ученикам в подборке нужного материала о героях Великой Отечественной войны.

Отдельное спасибо хочется сказать директору школы Татьяне Сергеевне Архиповой, которая участвовала в организации посещения нашего музея учащимися, принявшими участие в проекте. Татьяна Сергеевна одной из первых посетила музей, а в дальнейшем направила в администрацию Вырицкого поселения письмо с рекомендацией о выделении для музея «41-й стрелковый» постоянного благоустроенного помещения, ссылаясь на то, что такой музей крайне необходим.

«Музей способствует достижению важнейших задач, стоящих перед современной школой, например, воспитанию патриотизма и гражданской идентичности. Фонды музея являются богатейшей базой для исследовательских индивидуальных проектов по истории. А интерактивные уроки в музее дадут возможность получать достоверные сведения о Великой Отечественной войне, будут способствовать правдивой картине прошлого», - написала она.

Светлана Корешкова,

председатель Совета Вырицкого отделения Исторического клуба при губернаторе Ленинградской области, директор народного музея «41-й стрелковый»

P.S. Когда статья готовилась к печати, стало известно, что Диана Харченко представила свой проект на районной конференция старшеклассников «История родной земли глазами молодых». Члены жюри были потрясены основательностью и глубиной представленной работы, и Диана была признана победителем конкурса исследовательских работ.