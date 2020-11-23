Маленьких россиян становится больше

Празднику положила начало Декларация прав ребенка, которая была принята ООН 20 ноября 1959 года, став основополагающим документом в области защиты детей.

В нашей стране принимаются особенные меры по поддержанию уровня рождаемости на достойном уровне. Так, по итогам каждой Всероссийской переписи населения происходят важные изменения. Например, в 2002 году после плановой Всероссийской переписи произошел запуск ключевой на данный момент программы поддержки семей, в рамках которой вот уже многие годы выплачивается материнский капитал.

Семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получают право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. В 2021 году материнский капитал проиндексируется до 483 тысяч рублей на одного ребенка и до 639 тысяч рублей - на второго, то есть повышение составит 3,7%.

Ну, а по итогам уже начавшейся в труднодоступных районах страны Всероссийской переписи населения (основной этап пройдет в апреле 2021 года) будут сделаны выводы об успешности очередного витка этой программы и, возможно, внедрении новых решений. Поскольку именно перепись позволяет получить максимально полные демографические данные о населении страны и сопоставить их с цифрами за предыдущие годы.

По статистике Росстата, на 1 января 2020 года в России численность детей была следующей: самых маленьких от 0 до 4 лет было 8 579 112 человек, от 5 до 9 лет — 9 309 417 человек, а детей в возрасте 10-14 лет — 8 048 363 человек.

В сравнении со статистикой годовой давности на 1 января 2019 года (9 032 433 детей от 0 до 4 лет, 9 084 875 — от 5 до 9 лет и 7 825 171 от 10 до 14 лет), в стране появилось на полмиллиона маленьких детей меньше, зато две другие возрастные группы выросли.

Но ежегодные данные о приросте детей демонстрируют лишь однозначные цифры, тогда как предстоящая цифровая перепись населения позволяет сделать подробный срез жизни родителей и их детей, глубже понять, чем и как живут российские семьи, в каких условиях рождаются и растут дети.

Именно на основе таких показателей, получаемых в среднем раз в 10 лет, можно сделать глобальные выводы о повышении уровня благополучия, увидеть болевые точки, связанные с заботой о подрастающем поколении, а также принимать решения о внедрении новых проектов на государственном уровне.

В этот раз за счет цифровизации такие данные будут получены значительно быстрее, чем по итогам предыдущих переписей.

Фото pixabay.com