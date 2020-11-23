Маленьких россиян становится больше

Празднику положила начало
Декларация прав ребенка, которая была принята ООН 20 ноября 1959 года, став
основополагающим документом в области защиты детей.
В нашей стране
принимаются особенные меры по поддержанию уровня рождаемости на достойном
уровне. Так, по итогам каждой Всероссийской переписи населения происходят
важные изменения. Например, в 2002 году после плановой Всероссийской переписи
произошел запуск ключевой на данный момент программы поддержки семей, в рамках
которой вот уже многие годы выплачивается материнский капитал.
Семьи, в которых первенец
рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получают право на
материнский капитал в размере 466 617 рублей. В 2021 году материнский капитал
проиндексируется до 483 тысяч рублей на одного ребенка и до 639 тысяч рублей -
на второго, то есть повышение составит 3,7%.
Ну, а по итогам уже
начавшейся в труднодоступных районах страны Всероссийской переписи населения
(основной этап пройдет в апреле 2021 года) будут сделаны выводы об успешности
очередного витка этой программы и, возможно, внедрении новых решений. Поскольку
именно перепись позволяет получить максимально полные демографические данные о
населении страны и сопоставить их с цифрами за предыдущие годы.
По статистике Росстата,
на 1 января 2020 года в России численность детей была следующей: самых
маленьких от 0 до 4 лет было 8 579 112 человек, от 5 до 9 лет — 9 309 417
человек, а детей в возрасте 10-14 лет — 8 048 363 человек.
В сравнении со
статистикой годовой давности на 1 января 2019 года (9 032 433 детей от 0 до 4
лет, 9 084 875 — от 5 до 9 лет и 7 825 171 от 10 до 14 лет), в стране появилось
на полмиллиона маленьких детей меньше, зато две другие возрастные группы
выросли.
Но ежегодные данные о
приросте детей демонстрируют лишь однозначные цифры, тогда как предстоящая
цифровая перепись населения позволяет сделать подробный срез жизни родителей и
их детей, глубже понять, чем и как живут российские семьи, в каких условиях
рождаются и растут дети.
Именно на основе таких
показателей, получаемых в среднем раз в 10 лет, можно сделать глобальные выводы
о повышении уровня благополучия, увидеть болевые точки, связанные с заботой о
подрастающем поколении, а также принимать решения о внедрении новых проектов на
государственном уровне.
В этот раз за счет
цифровизации такие данные будут получены значительно быстрее, чем по итогам
предыдущих переписей.
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