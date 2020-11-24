Опекунам и родителям инвалидов установят повышенную пенсию

Родителям инвалидов с
детства сохранят фиксированную выплату к страховой пенсии после достижения
ребенком совершеннолетия. В среднем она составляет около двух тысяч рублей.
Законопроект об этом, инициированный правительством, внесен в Госдуму.
Основанием для
рассмотрения документа в нижней палате парламента стало решение
Конституционного суда, говорится в пояснительной записке. В апреле этого года
главный суд страны указал на противоречие Конституции прекращения доплат к
пенсии пожилым родителям выросших детей-инвалидов и поручил федеральному
законодателю в течение шести месяцев его устранить. Дело в том, что сейчас она
полагается только тем, у кого инвалиды находятся на иждивении, то есть - на
содержании. Часто пенсия совершеннолетнего ребенка-инвалида оказывается больше,
чем у родителя, и в этой ситуации факт иждивения отклоняется.
Законопроектом
предлагается установить повышенную фиксированную доплату к страховой пенсии как
по старости, так и по инвалидности всем родителям-опекунам недееспособных
инвалидов с детства, которые не находятся на полном государственном
обеспечении. Привязки к понятию "иждивение" больше нет. Отмечается,
что право на такую доплату получат 15 тысяч человек, в бюджете на 2021 год для
этого предусмотрено 31,59 млн рублей. Средства будут выделены после принятия
закона в рамках межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное
страхование, предоставляемого из федерального бюджета Пенсионному фонду.
"Российская газета" https://rg.ru/2020/11/23/opekunam-i-roditeliam-invalidov-ustanoviat-povyshennuiu-pensiiu.html