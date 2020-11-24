Памяти бойцов ДОТа Карпова

Полностью разрушенный мощным внутренним взрывом ДОТ Ф. А. Карпова стоит в поле в 1,5 км севернее д. Пижма. Если ехать из Гатчины в Пижму, он будет с левой стороны, напротив ДОТа Демина. ДОТ Карпова входил в состав Центрального сектора Красногвардейского укрепрайона, прикрывая Гатчину с конца августа до начала сентября 1941 года. Более суток ДОТ держался в окружении. В своем последнем бою, исчерпав все возможности для сопротивления, защитники подорвали себя вместе с окружившими их врагами.
На установку нового
Поклонного креста собрались рано утром в выходной день. Команда практически та же,
что участвует в автопробегах по местам боевой славы Гатчинского района. Были
представители мотоклуба Гатчины, областных казачьих объединений - ОКО
«Областной отдел», ХКО «Станица Гатчинская», а также местные казаки.
- Условия местности не
позволяли прежний деревянный крест установить прочно, - рассказывает инструктор
ВПО «Отчий край», куратор проекта по установке нового креста Андрей Шарапов. -
Мы его воткнули в расщелину и закрепили камнями. В начале лета крест упал, мы
его подняли, но поняли, что это все равно не долговечно, нужна основательная
реконструкция. Нас поддержал глава Гатчинского района Виталий Филоненко и
генеральный директор завода «Буревестник» Сергей Старостин, за что им огромная
благодарность. Коллектив цеха, которому было поручено изготовить металлический
крест, искренне сопереживал, чтобы память о погибших воинах была увековечена
должным образом. Сложность была со сварочными работами на месте установки. Нам
в очередной раз помог Алексей Евгеньевич Дундин. Он нашел отличного сварщика со
сварочным аппаратом.
Казаки за один день сняли
деревянный крест и установили металлический. С работой справились за два с
половиной часа. Новый крест закрепили на перевернутую крышку взорванного дота.
Деревянный крест стоял чуть в стороне, а металлический прямо на месте взрыва:
там, где погибли бойцы. Казаки считают, что так даже будет правильнее.
Чин освящения креста и
молебен отслужил иерей Сергий Рысев, руководитель отдела по взаимодействию с
казачеством Гатчинской епархии, настоятель храма в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость» (г. Тосно).