Памяти бойцов ДОТа Карпова

Полностью разрушенный мощным внутренним взрывом ДОТ Ф. А. Карпова стоит в поле в 1,5 км севернее д. Пижма. Если ехать из Гатчины в Пижму, он будет с левой стороны, напротив ДОТа Демина. ДОТ Карпова входил в состав Центрального сектора Красногвардейского укрепрайона, прикрывая Гатчину с конца августа до начала сентября 1941 года. Более суток ДОТ держался в окружении. В своем последнем бою, исчерпав все возможности для сопротивления, защитники подорвали себя вместе с окружившими их врагами.

На установку нового Поклонного креста собрались рано утром в выходной день. Команда практически та же, что участвует в автопробегах по местам боевой славы Гатчинского района. Были представители мотоклуба Гатчины, областных казачьих объединений - ОКО «Областной отдел», ХКО «Станица Гатчинская», а также местные казаки.

- Условия местности не позволяли прежний деревянный крест установить прочно, - рассказывает инструктор ВПО «Отчий край», куратор проекта по установке нового креста Андрей Шарапов. - Мы его воткнули в расщелину и закрепили камнями. В начале лета крест упал, мы его подняли, но поняли, что это все равно не долговечно, нужна основательная реконструкция. Нас поддержал глава Гатчинского района Виталий Филоненко и генеральный директор завода «Буревестник» Сергей Старостин, за что им огромная благодарность. Коллектив цеха, которому было поручено изготовить металлический крест, искренне сопереживал, чтобы память о погибших воинах была увековечена должным образом. Сложность была со сварочными работами на месте установки. Нам в очередной раз помог Алексей Евгеньевич Дундин. Он нашел отличного сварщика со сварочным аппаратом.

Казаки за один день сняли деревянный крест и установили металлический. С работой справились за два с половиной часа. Новый крест закрепили на перевернутую крышку взорванного дота. Деревянный крест стоял чуть в стороне, а металлический прямо на месте взрыва: там, где погибли бойцы. Казаки считают, что так даже будет правильнее.

Чин освящения креста и молебен отслужил иерей Сергий Рысев, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Гатчинской епархии, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (г. Тосно).