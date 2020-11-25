Бомж-вор обрёл казенную крышу над головой

14-го ноября в полицию обратился житель Петербурга, обнаруживший, что обокрали его дачу в массиве Суйда, в садоводстве «Новое». В доме на Заречной улице преступник разбил окно и похитил телевизор, спутниковый ресивер и DVD-плеер – всего на сумму 20 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

19-го ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали преступника: им оказался ранее судимый 47-летний бомж Алексей Ч. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. В ходе следствия он был изобличен еще в одной краже – в том же садоводстве, на той же улице, тем же способом. 21-го ноября дачница из Петербурга приехала в свой дом и обнаружила разбитое окно: из дома похитили продукты, одежду, инструмент, плед, одеяло.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Гражданин Ч. проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.