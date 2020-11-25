Бомж-вор обрёл казенную крышу над головой

14-го ноября в полицию
обратился житель Петербурга, обнаруживший, что обокрали его дачу в массиве
Суйда, в садоводстве «Новое». В доме на Заречной улице преступник разбил окно и
похитил телевизор, спутниковый ресивер и DVD-плеер – всего на сумму 20 тысяч
рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
19-го ноября в ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали
преступника: им оказался ранее судимый 47-летний бомж Алексей Ч. Задержанного
поместили в изолятор временного содержания. В ходе следствия он был изобличен
еще в одной краже – в том же садоводстве, на той же улице, тем же способом. 21-го
ноября дачница из Петербурга приехала в свой дом и обнаружила разбитое окно: из
дома похитили продукты, одежду, инструмент, плед, одеяло.
По фактам краж возбуждены
уголовные дела. Гражданин Ч. проверяется на причастность к аналогичным
преступлениям.