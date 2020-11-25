Что делать, если вам отказали в приеме заявления в полиции?

Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации (далее - УПК РФ) закреплена обязанность должностных лиц
правоохранительных органов зарегистрировать каждое поступившее сообщение о
преступлении. Порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных
органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях определен
одноименной Инструкцией МВД РФ № 736 от 29.08.2014.
С заявлением о
преступлении (устным или письменным, с использованием любого существующего вида
связи) в правоохранительные органы в настоящее время вправе обратиться любое
лицо, при этом неважно, в отношении кого совершено преступление - обратившегося
или кого-то другого. При этом лицо, которое обращается с заявлением о преступлении,
не обязано подавать (или направлять) данное заявление строго в орган, к
компетенции которого относится расследование совершенного преступления,
поскольку в силу положений п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ предусмотрена передача
таких заявлений в другие органы с соответствующей компетенцией.
Поступающие сообщения о
преступлениях должны приниматься вне зависимости от места и времени их
совершения, полноты содержащихся в них сведений и формы представления, в том
числе, в дежурных частях органов внутренних дел (МВД). Такие сообщения
принимаются круглосуточно, а также в обязательном порядке регистрируются в
Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях (КУСП).
Отказ в приеме информации
о преступлении, в силу положений ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК РФ недопустим. В
случае если Вам по каким-либо причинам, под любыми предлогами отказали в
принятии заявления о преступлении, рекомендуем, во-первых, незамедлительно
обратиться на телефоны дежурных частей вышестоящих органов. Информация о таких
номерах всегда доступна на официальных сайтах указанных органов либо на
информационных стендах в зданиях территориальных отделов полиции.
Во-вторых, возможно
направление заявления почтой, однако, следует учитывать, что это займет больше
времени, чем непосредственное личное обращение в правоохранительные органы.
В-третьих, не оставляйте
такое грубое нарушение закона без реакции, постарайтесь зафиксировать отказ в
принятии заявления (узнайте и запишите контактные данные очевидцев отказа. В
случае, если вы звоните в дежурную часть органа внутренних дел напрямую,
учтите, что разговоры фиксируются и могут впоследствии стать доказательством
того, что Ваше сообщение не было принято и зарегистрировано в установленном
порядке) и обращайтесь с жалобой в вышестоящие органы либо в прокуратуру.