Что делать, если вам отказали в приеме заявления в полиции?

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - УПК РФ) закреплена обязанность должностных лиц правоохранительных органов зарегистрировать каждое поступившее сообщение о преступлении. Порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях определен одноименной Инструкцией МВД РФ № 736 от 29.08.2014.

С заявлением о преступлении (устным или письменным, с использованием любого существующего вида связи) в правоохранительные органы в настоящее время вправе обратиться любое лицо, при этом неважно, в отношении кого совершено преступление - обратившегося или кого-то другого. При этом лицо, которое обращается с заявлением о преступлении, не обязано подавать (или направлять) данное заявление строго в орган, к компетенции которого относится расследование совершенного преступления, поскольку в силу положений п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ предусмотрена передача таких заявлений в другие органы с соответствующей компетенцией.

Поступающие сообщения о преступлениях должны приниматься вне зависимости от места и времени их совершения, полноты содержащихся в них сведений и формы представления, в том числе, в дежурных частях органов внутренних дел (МВД). Такие сообщения принимаются круглосуточно, а также в обязательном порядке регистрируются в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП).

Отказ в приеме информации о преступлении, в силу положений ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК РФ недопустим. В случае если Вам по каким-либо причинам, под любыми предлогами отказали в принятии заявления о преступлении, рекомендуем, во-первых, незамедлительно обратиться на телефоны дежурных частей вышестоящих органов. Информация о таких номерах всегда доступна на официальных сайтах указанных органов либо на информационных стендах в зданиях территориальных отделов полиции.

Во-вторых, возможно направление заявления почтой, однако, следует учитывать, что это займет больше времени, чем непосредственное личное обращение в правоохранительные органы.

В-третьих, не оставляйте такое грубое нарушение закона без реакции, постарайтесь зафиксировать отказ в принятии заявления (узнайте и запишите контактные данные очевидцев отказа. В случае, если вы звоните в дежурную часть органа внутренних дел напрямую, учтите, что разговоры фиксируются и могут впоследствии стать доказательством того, что Ваше сообщение не было принято и зарегистрировано в установленном порядке) и обращайтесь с жалобой в вышестоящие органы либо в прокуратуру.