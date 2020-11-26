Об этом в ходе заседания Совета глав
администраций городских и сельских поселений рассказал первый заместитель главы
администрации Гатчинского района Сергей Голованов.
В ходе подготовки к очередному отопительному
периоду сотрудники районной
администрации разработали комплексный план подготовки объектов ЖКХ, ТЭК
и социальной сферы. В него вошла проверка жилого фонда в Гатчине (703
многоквартирных дома) и в Гатчинском районе (1278 МКД), а также 87 районных
детских и 30 лечебных учреждений.
В ходе проверки сотрудники управляющих
компаний, ТСЖ и ЖСК провели промывку оборудования и коммуникаций
теплопотребляющих установок, обследование состояния тепловых сетей, утепление
чердаков, лестничных клеток, дверей и вентиляционных каналов, отремонтировали и
заменили запорно-регулирующую арматуру, неисправные трубопроводы, батареи и многое
другое. Фонд капитального ремонта Ленинградской области выполнил ремонт
тепловых сетей в 34 домах.
Аналогичную работу по подготовке к
отопительному сезону провели семь энергоснабжающих предприятий, в ведении
которых находятся 77 котельных на территории Гатчинского района.
По улицам Соборной, Достоевского, Володарского,
Радищева, на бульваре Науки в Гатчине выполнены работы по ремонту и замене
тепловых сетей. Продолжаются работы по строительству сетей ГВС по улице
Гагарина и теплотрассы по улице Хохлова. Работы планируется завершить до конца
ноября текущего. Проводятся работы по капитальному ремонту сетей отопления и
ГВС в Белогорке, Сиверском, Тайцах, Лукашах, Малом Верево, Семрино. В целом, по
итогам заключения комиссии, Гатчинский район готов к отопительному сезону.
Также Сергей Голованов рассказал о
реализации приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области»,
созданного для формирования единой базы данных о поквартирном учете.
Проект позволит в режиме онлайн получать
информацию о регистрации населения в регионе, исключить необходимость
предоставления гражданами сведений о регистрации в Ленинградской области при
получении услуг, позволит унифицировать документ взамен отмененной формы № 9 и
выдавать его в МФЦ.
В целях реализации приоритетного проекта в
2019 году комитет экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области создал модуль региональной государственной информационной
системы ЖКХ Ленинградской области (РГИС ЖКХ) «Поквартирная карта Ленинградской
области» (ПКЛО) и заключил контракт на проведение работ по сканированию и оцифровке
бумажных картотек с Единым информационно-расчетным центром.
На первое октября текущего года уже оцифровано
около 67 тысяч карточек поквартирного учета многоквартирных домов в Гатчинском
районе (90 %). К ПКЛО подключились специалисты 17 администраций поселений
Гатчинского района и 14 управляющих организаций.
Сегодня основная проблема реализации
проекта ПКЛО – это оснащение компьютеров управляющих организаций необходимым
программным оборудованием и аттестация этих рабочих мест. Второй вопрос связан
с необходимостью интеграции ПКЛО с базой данных МВД, где содержится информация о
регистрации граждан в индивидуальных жилых домах.
- Необходимо начать работу в этом модуле и
письменно изложить свои замечания и предложения, которые будут переданы разработчикам
для усовершенствования программного обеспечения ПКЛО, - обратился Сергей
Голованов к участникам Совета глав администраций.
Ирина ХРУСТАЛЁВА