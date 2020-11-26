Об этом в ходе заседания Совета глав администраций городских и сельских поселений рассказал первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.

В ходе подготовки к очередному отопительному периоду сотрудники районной администрации разработали комплексный план подготовки объектов ЖКХ, ТЭК и социальной сферы. В него вошла проверка жилого фонда в Гатчине (703 многоквартирных дома) и в Гатчинском районе (1278 МКД), а также 87 районных детских и 30 лечебных учреждений.

В ходе проверки сотрудники управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК провели промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок, обследование состояния тепловых сетей, утепление чердаков, лестничных клеток, дверей и вентиляционных каналов, отремонтировали и заменили запорно-регулирующую арматуру, неисправные трубопроводы, батареи и многое другое. Фонд капитального ремонта Ленинградской области выполнил ремонт тепловых сетей в 34 домах.

Аналогичную работу по подготовке к отопительному сезону провели семь энергоснабжающих предприятий, в ведении которых находятся 77 котельных на территории Гатчинского района.

По улицам Соборной, Достоевского, Володарского, Радищева, на бульваре Науки в Гатчине выполнены работы по ремонту и замене тепловых сетей. Продолжаются работы по строительству сетей ГВС по улице Гагарина и теплотрассы по улице Хохлова. Работы планируется завершить до конца ноября текущего. Проводятся работы по капитальному ремонту сетей отопления и ГВС в Белогорке, Сиверском, Тайцах, Лукашах, Малом Верево, Семрино. В целом, по итогам заключения комиссии, Гатчинский район готов к отопительному сезону.

Также Сергей Голованов рассказал о реализации приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области», созданного для формирования единой базы данных о поквартирном учете.

Проект позволит в режиме онлайн получать информацию о регистрации населения в регионе, исключить необходимость предоставления гражданами сведений о регистрации в Ленинградской области при получении услуг, позволит унифицировать документ взамен отмененной формы № 9 и выдавать его в МФЦ.

В целях реализации приоритетного проекта в 2019 году комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области создал модуль региональной государственной информационной системы ЖКХ Ленинградской области (РГИС ЖКХ) «Поквартирная карта Ленинградской области» (ПКЛО) и заключил контракт на проведение работ по сканированию и оцифровке бумажных картотек с Единым информационно-расчетным центром.

На первое октября текущего года уже оцифровано около 67 тысяч карточек поквартирного учета многоквартирных домов в Гатчинском районе (90 %). К ПКЛО подключились специалисты 17 администраций поселений Гатчинского района и 14 управляющих организаций.

Сегодня основная проблема реализации проекта ПКЛО – это оснащение компьютеров управляющих организаций необходимым программным оборудованием и аттестация этих рабочих мест. Второй вопрос связан с необходимостью интеграции ПКЛО с базой данных МВД, где содержится информация о регистрации граждан в индивидуальных жилых домах.

- Необходимо начать работу в этом модуле и письменно изложить свои замечания и предложения, которые будут переданы разработчикам для усовершенствования программного обеспечения ПКЛО, - обратился Сергей Голованов к участникам Совета глав администраций.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

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