Ленинградская область увеличивает пахотные площади

Вопросы использования земель сельскохозяйственного назначения и создания единой структуры, которая будет вести баланс сельхозземель, обсуждался сегодня на заседании правительства Ленинградской области.

«Чтобы эта структура работала, нужно, чтобы у неё были соответствующие полномочия, и мы могли четко спрашивать с тех, кто в этой структуре будет задействован», – подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор обратил особое внимание на усиление муниципального земельного контроля, работу муниципалитетов с невостребованными земельными паями и постановку земель на кадастровый учет. Он уточнил, что эта работа ведет к увеличению площадей сельхозземель, уменьшению захламленности территорий свалками, повышению доходной части местных бюджетов. Александр Дрозденко подчеркнул, что работа глав администраций по земельному контролю входит в оценку эффективности районов – «Рейтинг-47».