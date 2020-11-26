Ленинградская область увеличивает пахотные площади

Ленинградская область увеличивает пахотные площади

Более 2 тысяч гектаров сельхозземель было введено в оборот в Ленинградской области в 2020 году.

Рубрики : Сельское хозяйство     26 Nov 2020

Вопросы использования земель сельскохозяйственного назначения и создания единой структуры, которая будет вести баланс сельхозземель, обсуждался сегодня на заседании правительства Ленинградской области.

«Чтобы эта структура работала, нужно, чтобы у неё были соответствующие полномочия, и мы могли четко спрашивать с тех, кто в этой структуре будет задействован», – подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор обратил особое внимание на усиление муниципального земельного контроля, работу муниципалитетов с невостребованными земельными паями и постановку земель на кадастровый учет. Он уточнил, что эта работа ведет к увеличению площадей сельхозземель, уменьшению захламленности территорий свалками, повышению доходной части местных бюджетов. Александр Дрозденко подчеркнул, что работа глав администраций по земельному контролю входит в оценку эффективности районов – «Рейтинг-47».

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