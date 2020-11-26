Ленинградская область увеличивает пахотные площади

Вопросы использования
земель сельскохозяйственного назначения и создания единой структуры, которая
будет вести баланс сельхозземель, обсуждался сегодня на заседании правительства
Ленинградской области.
«Чтобы эта структура
работала, нужно, чтобы у неё были соответствующие полномочия, и мы могли четко
спрашивать с тех, кто в этой структуре будет задействован», – подчеркнул глава
региона Александр Дрозденко.
Губернатор обратил особое
внимание на усиление муниципального земельного контроля, работу муниципалитетов
с невостребованными земельными паями и постановку земель на кадастровый учет.
Он уточнил, что эта работа ведет к увеличению площадей сельхозземель,
уменьшению захламленности территорий свалками, повышению доходной части местных
бюджетов. Александр Дрозденко подчеркнул, что работа глав администраций по
земельному контролю входит в оценку эффективности районов – «Рейтинг-47».