Область поможет активной молодёжи

«Для меня вопрос самореализации молодежи имеет большое значение. Власть должна давать все возможности для развития творческого потенциала молодых людей», ─ сказал глава региона.

Молодежный акселератор — это эффективная платформа для учебно-практических мероприятий, воплощения идей в конкретные проекты и «продукты», направленные на решение проблемных вопросов молодежи на территории Ленинградской области. «Плацдарм» даст возможность для самореализации молодежи, раскрытию ее творческого потенциала, развитию молодежного самоуправления.

Новая инициатива будет реализована уже в следующем году. В ходе обсуждения было принято решение придать ей форму Автономной некоммерческой организации. Финансировать первый этап планируется за счет субсидии правительства Ленинградской области, которое станет учредителем молодежного акселератора.