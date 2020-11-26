Область поможет активной молодёжи

«Для меня вопрос
самореализации молодежи имеет большое значение. Власть должна давать все
возможности для развития творческого потенциала молодых людей», ─ сказал глава
региона.
Молодежный акселератор —
это эффективная платформа для учебно-практических мероприятий, воплощения идей
в конкретные проекты и «продукты», направленные на решение проблемных вопросов
молодежи на территории Ленинградской области. «Плацдарм» даст возможность для
самореализации молодежи, раскрытию ее творческого потенциала, развитию
молодежного самоуправления.
Новая инициатива будет
реализована уже в следующем году. В ходе обсуждения было принято решение
придать ей форму Автономной некоммерческой организации. Финансировать первый
этап планируется за счет субсидии правительства Ленинградской области, которое
станет учредителем молодежного акселератора.