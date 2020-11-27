Будем работать

Госдума отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным. Дело в том, что у правительства уже есть право принимать такие решения.

Проект закона предусматривал, что один из выходных дней года переносится на 31 декабря, если этот день не является выходным. Делать это предлагалось нормативным правовым актом правительства РФ. При этом общее количество нерабочих праздничных дней депутаты предложили сохранить в объеме, установленном Трудовым кодексом.

Однако Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем заключении отметил, что кабмин в рамках существующих полномочий уже наделен таким правом. «Действительно, у правительства есть право переноса, и уже в этом году оно могло 31 декабря сделать выходным днем, а за этот день мы бы отработали в одну из суббот, - заявил глава профильного комитета Ярослав Нилов, который выступал от ЛДПР. - И правительство это сделало, но только на 2021 год».

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря 2021 года будет выходным. В ЛДПР же настаивали, чтобы «у правительства было не право, а обязанность» делать предновогодний день таковым. Ярослав Нилов пояснил позицию фракции: «Производительность труда будет выше». Он также заметил, что в этот день все равно работа, мягко говоря, не кипит: «Все мы прекрасно понимаем, что это полурабочий день, от этого экономике наносится определенный ущерб».

Однако официальный отзыв комитета - отрицательный, не согласно и правительство, а также профсоюзы, заявила зампред того же комитета Валентина Кабанова («Единая Россия»). «Последние встречи с избирателями говорят о том, что люди в этом году уже устали отдыхать, они хотят работать, - добавила депутат. - В связи с тем, что такая ситуация складывается в экономике, перед Новым годом не очень хочется всем уходить в дополнительный выходной день. А кто решит с работодателем раньше уйти - тот уйдет раньше».





"Российская газета" https://rg.ru/2020/11/26/gosduma-otklonila-zakonoproekt-o-vyhodnom-dne-31-dekabria.html





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