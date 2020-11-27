Финансовую устойчивость области поддержал Минфин

Финансовую устойчивость области поддержал Минфин

Ленинградская область получила более 100 млн рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Выделенные средства будут направлены на сокращение дефицита областного бюджета Ленинградской области, вызванного дополнительными расходами на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, поддержку населения и бизнеса.

Рубрики : Экономика     27 Nov 2020

Как рассказали в комитете финансов Ленинградской области, за 10 месяцев этого года на противоковидные мероприятия потрачено 7,9 млрд рублей. Из них почти 4961,4 млн рублей поступили из федерального бюджета, еще около 2979,2 млн рублей выделил региональный бюджет.

Основная часть средств — 2,2 млрд рублей были направлены на закупку оборудования для развертывания коек для пациентов с COVID-19. Еще 1,9 млрд рублей выделены на стимулирующие выплаты медицинским работникам. На социальную поддержку граждан направлено 1,7 млрд рублей и 222 млн рублей — на поддержку бизнеса наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики.  

В соответствии с поручением Президента РФ Минфин России перечислил регионам дотации для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией. Средства направлены 39 субъектам для обеспечения выполнения ими социальных обязательств.

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