Извещения от судебных приставов будут приходить через «Госуслуги»

Уведомления об
исполнительном производстве от Федеральной службы судебных приставов будут
приходить без каких-либо дополнительных действий со стороны граждан. О новой
функции пользователей "Госуслуг" станут информировать при входе в
учетную запись. Если гражданин не хочет получать такую информацию, он сможет
отключить ее в своем личном кабинете.
Это решение, считают в
правительстве, упростит информирование лиц, которым на основании исполнительных
документов предписано погасить долги по алиментам, административным штрафам,
налогам. Оперативная передача извещений также позволит избежать негативных
последствий, в том числе связанных с дополнительными взысканиями и ограничением
выезда за границу.
"Российская газета" https://rg.ru/2020/11/29/izveshcheniia-ot-sudebnyh-pristavov-budut-prihodit-cherez-gosuslugi.html