Извещения от судебных приставов будут приходить через «Госуслуги»

Уведомления об исполнительном производстве от Федеральной службы судебных приставов будут приходить без каких-либо дополнительных действий со стороны граждан. О новой функции пользователей "Госуслуг" станут информировать при входе в учетную запись. Если гражданин не хочет получать такую информацию, он сможет отключить ее в своем личном кабинете.

Это решение, считают в правительстве, упростит информирование лиц, которым на основании исполнительных документов предписано погасить долги по алиментам, административным штрафам, налогам. Оперативная передача извещений также позволит избежать негативных последствий, в том числе связанных с дополнительными взысканиями и ограничением выезда за границу.





"Российская газета" https://rg.ru/2020/11/29/izveshcheniia-ot-sudebnyh-pristavov-budut-prihodit-cherez-gosuslugi.html



