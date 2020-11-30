От Ганнибала до Толстого: область восстанавливает старинные усадьбы

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на дискуссионной площадке конференции, посвященной сохранению и возрождению усадеб Ленинградской области, прошедшей 28 ноября в Выборге, поделился планами по дальнейшему восстановлению «дворянских гнезд» региона.

В следующем году жители и гости Ленинградской области смогут посетить не только парк, но и саму усадьбу «Монрепо», где в следующем году завершатся реставрационные работы и посетители смогут любоваться усадьбой. Музейная экспозиция в Усадебном доме откроется в 2021-2022 годах.

Реставрация начнется в усадьбе Владимира Набокова в Рождествено, «Приютино» во Всеволожске, специалисты приступят к проектированию «Училищного дома с церковью» в Музее-усадьбе семьи Рерих в Изваре, возобновятся реставрационные работы в усадьбе Демидовых в Тайцах, где также восстановят парковые объекты — въездные ворота и мост. «Тайцы мы будем развивать как парковую зону — музея в классическом понимании там не будет» — подчеркнул Владимир Цой.

В ближайшие несколько лет будет восстановлена усадьба в деревне Сомино Бокситогорского района. Проект реставрации объекта уже готов. В планах комитета по сохранению культурного наследия создать в усадьбе полноценный музей.

Следить за сохранностью памятников истории и культуры Ленинградской области теперь будет вновь созданный комитет по сохранению культурного наследия. Сейчас идет формирование структуры нового органа исполнительной власти и с 1 января 2021 года комитет по сохранению культурного наследия начнет полноценно функционировать.