От Ганнибала до Толстого: область восстанавливает старинные усадьбы

Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению
культурного наследия Владимир Цой на дискуссионной площадке конференции,
посвященной сохранению и возрождению усадеб Ленинградской области, прошедшей 28
ноября в Выборге, поделился планами по дальнейшему восстановлению «дворянских
гнезд» региона.
В следующем году жители и
гости Ленинградской области смогут посетить не только парк, но и саму усадьбу
«Монрепо», где в следующем году завершатся реставрационные работы и посетители
смогут любоваться усадьбой. Музейная экспозиция в Усадебном доме откроется в
2021-2022 годах.
Реставрация начнется в
усадьбе Владимира Набокова в Рождествено, «Приютино» во Всеволожске,
специалисты приступят к проектированию «Училищного дома с церковью» в Музее-усадьбе семьи Рерих в Изваре,
возобновятся реставрационные работы в усадьбе Демидовых в Тайцах, где также
восстановят парковые объекты — въездные ворота и мост. «Тайцы мы будем
развивать как парковую зону — музея в классическом понимании там не будет» —
подчеркнул Владимир Цой.
В ближайшие несколько лет
будет восстановлена усадьба в деревне Сомино Бокситогорского района. Проект
реставрации объекта уже готов. В планах комитета по сохранению культурного
наследия создать в усадьбе полноценный музей.
Следить за сохранностью
памятников истории и культуры Ленинградской области теперь будет вновь
созданный комитет по сохранению культурного наследия. Сейчас идет формирование
структуры нового органа исполнительной власти и с 1 января 2021 года комитет по
сохранению культурного наследия начнет полноценно функционировать.