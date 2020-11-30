Россияне рассказали, сколько потратят на Новый год и десять дней отдыха

Аналитики опросили по 1500 человек из Москвы и
Санкт-Петербурга, и по 1000 - из других миллионников. Какую сумму люди планируют
потратить на праздники без учета подарков? Оказалось, что по сравнению с
прошлым годом средний бюджет остался почти неизменным: 18000 против 18300
рублей.
Вполне закономерно, что женщины занимаются финансовым
планированием чаще мужчин: 38 и 32 процента, соответственно. При этом
представительницы слабого пола более сдержанны в своих тратах и намерены
уложиться в среднем в 17000 рублей. Сильный пол рассчитывает на сумму 19300
рублей.
«Россияне с зарплатой менее тридцати тысяч рублей
занимаются новогодним бюджетированием чаще граждан с более высоким доходом: 43
процента против 32-х среди опрошенных с зарплатой от 80 тысяч в месяц», -
подсчитали эксперты, и уточнили, что у второй категории ожидаемо самый высокий средний
бюджет - 23000 рублей.
Жителей пяти крупных городов в нынешний Новый год
планируют потратить больше, чем в прошлом. Так, москвичи закладывают в бюджет
сумму 22600 рублей (против 21000 в 2019-м), петербуржцы - 20700 рублей (год
назад было 19500). В Самаре, Уфе и Омске озвучили суммы от 20 тысяч рублей до
19200.
Остальные миллионники намерены чуть сократить
праздничные траты. Так, жители Красноярска отложат на каникулы 18700 рублей
(против двадцати тысяч в прошлом году), в Казани нынешняя средняя сумма равна
17500 (в том году она колебалась около 18 тысяч рублей). Ровно на тысячу меньше
запланировали жители Екатеринбурга - 17000 рублей вместо прошлогодних 18000. На
сто рублей меньше, чем у свердловчан, оказался бюджет у пермяков, и еще на
сотню - у челябинцев.
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Воронеж
хотели бы уложиться в бюджет между 16400 и 15300. «Самые скромные траты на
праздники среди жителей мегаполисов запланировали волгоградцы: 14300 рублей -
минус 5 процентов за год», - резюмируют аналитики.
«Российская газета» https://rg.ru/2020/11/29/reg-urfo/rossiiane-rasskazali-skolko-potratiat-na-novyj-god-i-desiat-dnej-otdyha.html
Фото pixabay.com