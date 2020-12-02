Ёлка из области — в каждый дом

Акция действует с 1 декабря по 10 января при
оформлении договора купли-продажи ели по нулевой ставке, то есть безвозмездно,
в одном из лесничеств Ленинградской области.
СOVID-19 внёс небольшие изменения в процедуру
оформления документов. Если раньше, все желающие приезжали в офисы выбранных
лесничеств, где специалисты Ленобллеса оформляли документы, то сейчас
необходимо скачать с сайта бланк договора, заполнить его самостоятельно, в
лесничестве специалист заполнит недостающие сведения, заключит договор, выдаст
покупателю его экземпляр договора с указанием участка для заготовки ели.
При посещении лесничеств для оформления договоров
все должны пользоваться индивидуальными средствами защиты дыхания и соблюдать
санитарную дистанцию.
На одного человека положено не более одного дерева,
высотой до 3 м.
Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке
гражданам необходимо иметь при себе договор купли-продажи.
В 2019 году гражданине получили бесплатно более 33
тысяч ёлок. В 2018 году 32 тыс. новогодних деревьев украсило дома граждан. В
2019 году случаев незаконной рубки елей для собственных нужд выявлено не было,
вместе с тем в 2018 году незаконно вырублено 159 новогодних деревьев.