Ёлка из области — в каждый дом

Акция действует с 1 декабря по 10 января при оформлении договора купли-продажи ели по нулевой ставке, то есть безвозмездно, в одном из лесничеств Ленинградской области.

СOVID-19 внёс небольшие изменения в процедуру оформления документов. Если раньше, все желающие приезжали в офисы выбранных лесничеств, где специалисты Ленобллеса оформляли документы, то сейчас необходимо скачать с сайта бланк договора, заполнить его самостоятельно, в лесничестве специалист заполнит недостающие сведения, заключит договор, выдаст покупателю его экземпляр договора с указанием участка для заготовки ели.

При посещении лесничеств для оформления договоров все должны пользоваться индивидуальными средствами защиты дыхания и соблюдать санитарную дистанцию.

На одного человека положено не более одного дерева, высотой до 3 м.

Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке гражданам необходимо иметь при себе договор купли-продажи.

В 2019 году гражданине получили бесплатно более 33 тысяч ёлок. В 2018 году 32 тыс. новогодних деревьев украсило дома граждан. В 2019 году случаев незаконной рубки елей для собственных нужд выявлено не было, вместе с тем в 2018 году незаконно вырублено 159 новогодних деревьев.