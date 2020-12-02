Где отключат свет 3 декабря?

Где отключат свет 3 декабря?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Елизаветинском и Сиверском поселениях.

Рубрики : ЖКХ     02 Dec 2020

03.12.20 с 09:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Эду.

 

03.12.20 с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская.               

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