Ленинградцы проверят знания о войне

3 декабря, в День Неизвестного солдата, в Ленинградской области пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».
Стать участником масштабного мероприятия может любой
житель региона. Тестирование пройдет на площадках районных Домов культуры,
Дворцов Молодежи, учебных заведений и библиотек при соблюдении всех санитарных
требований — всего в 61 организации. По желанию проверить свои знания можно
будет онлайн — на сайте проекта «Большая история». Здесь же указаны все
участвующие в проекте площадки для сдачи теста.
Тестирование длится 30 минут — за это время
необходимо будет ответить на 30 вопросов по основным событиям Великой
Отечественной войны, которые подготовлены профессорско-преподавательским
составом Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.
Мероприятие приурочено к празднованию Года памяти и
славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором теста
выступает Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.