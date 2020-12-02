Ленинградцы проверят знания о войне

Ленинградцы проверят знания о войне

3 декабря, в День Неизвестного солдата, в Ленинградской области пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Рубрики : Общество     02 Dec 2020

Стать участником масштабного мероприятия может любой житель региона. Тестирование пройдет на площадках районных Домов культуры, Дворцов Молодежи, учебных заведений и библиотек при соблюдении всех санитарных требований — всего в 61 организации. По желанию проверить свои знания можно будет онлайн — на сайте проекта «Большая история». Здесь же указаны все участвующие в проекте площадки для сдачи теста.

 Тестирование длится 30 минут — за это время необходимо будет ответить на 30 вопросов по основным событиям Великой Отечественной войны, которые подготовлены профессорско-преподавательским составом Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

 Мероприятие приурочено к празднованию Года памяти и славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором теста выступает Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

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