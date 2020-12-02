Ленинградцы проверят знания о войне

Стать участником масштабного мероприятия может любой житель региона. Тестирование пройдет на площадках районных Домов культуры, Дворцов Молодежи, учебных заведений и библиотек при соблюдении всех санитарных требований — всего в 61 организации. По желанию проверить свои знания можно будет онлайн — на сайте проекта «Большая история». Здесь же указаны все участвующие в проекте площадки для сдачи теста.

Тестирование длится 30 минут — за это время необходимо будет ответить на 30 вопросов по основным событиям Великой Отечественной войны, которые подготовлены профессорско-преподавательским составом Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Мероприятие приурочено к празднованию Года памяти и славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором теста выступает Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.