С 5 декабря закроют движение по мосту через реку Парицу в Корпиково

Открытие движения планируется 25 декабря 2020 года, но не ранее ввода в эксплуатацию объекта после окончания работ.

В указанный период согласовано временное изменение маршрутов общественного транспорта:

№ 525: г. Гатчина, Варшавский вокзал, Балтийский вокзал, ул. Григорина, ул. Киевская, д. Малые Колпаны, д. Парицы, п. Войсковицы, п. Новый Учхоз, д. Корпиково (разворот около Речного пер.);

№ 543: г. Гатчина, Варшавский вокзал, Балтийский вокзал, ул. Григорина, ул. Киевская, д. Малые Колпаны, д. Парицы, п. Войсковицы, автодорога Санкт-Петербургское южное полукольцо, далее по маршруту.

В расписание движения автобусов по маршруту № 525 также вносятся временные изменения: