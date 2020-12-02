С 5 декабря закроют движение по мосту через реку Парицу в Корпиково

Открытие движения планируется 25 декабря 2020 года, но не ранее ввода в эксплуатацию объекта после окончания работ.
В указанный период
согласовано временное изменение маршрутов общественного транспорта:
№
525:
г. Гатчина, Варшавский вокзал, Балтийский вокзал, ул. Григорина, ул. Киевская,
д. Малые Колпаны, д. Парицы, п. Войсковицы, п. Новый Учхоз, д. Корпиково
(разворот около Речного пер.);
№
543:
г. Гатчина, Варшавский вокзал, Балтийский вокзал, ул. Григорина, ул. Киевская,
д. Малые Колпаны, д. Парицы, п. Войсковицы, автодорога Санкт-Петербургское
южное полукольцо, далее по маршруту.
В расписание движения
автобусов по маршруту № 525 также вносятся временные изменения: