День рождения областного симфонического оркестра

В этот день на сцене
бывшего Дома культуры им. М. Горького, ставшего Дворцом искусств Ленинградской
области соберутся давние друзья и коллеги оркестра: прима Мариинского театра
Ольга Пудова, солистка Большого театра, Мариинского и Михайловских театров Олеся
Петрова, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий
Чернецов, хор Санкт-Петербургского государственного университета и дирижёр
Эдуард Кротман.
Под аккомпанемент
ленинградского оркестра солисты исполнят произведения, посвящённые вечеру
памяти знаменитой оперной певицы Ирины Богачёвой, отрывки из концертов
«Союзмультфильма» и часть новогодней программы.
В честь праздника зрители
смогут побывать в закулисье и посмотреть репетицию симфонического оркестра в
прямом эфире 5 декабря в 20.00 на странице оркестра в социальной сети
ВКонтакте: https://vk.com/tauridaorchestra.