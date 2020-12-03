День рождения областного симфонического оркестра

В этот день на сцене бывшего Дома культуры им. М. Горького, ставшего Дворцом искусств Ленинградской области соберутся давние друзья и коллеги оркестра: прима Мариинского театра Ольга Пудова, солистка Большого театра, Мариинского и Михайловских театров Олеся Петрова, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, хор Санкт-Петербургского государственного университета и дирижёр Эдуард Кротман.

Под аккомпанемент ленинградского оркестра солисты исполнят произведения, посвящённые вечеру памяти знаменитой оперной певицы Ирины Богачёвой, отрывки из концертов «Союзмультфильма» и часть новогодней программы.

В честь праздника зрители смогут побывать в закулисье и посмотреть репетицию симфонического оркестра в прямом эфире 5 декабря в 20.00 на странице оркестра в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/tauridaorchestra.