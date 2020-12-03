Финансовая поддержка для самозанятых

Новая мера поддержки —
льготные условия кредитов для самозанятых — представлена МСП Банком, дочерним
банком Корпорации МСП.
Начинающие
зарегистрированные самозанятые предприниматели могут получить в МСП Банке до
500 тысяч рублей на срок до 3 лет, а действующие уже более трех месяцев
предприниматели могут получить до 1 млн рублей сроком до 3 лет для развития
своего бизнеса. Ставка по кредиту фиксированная и составляет 6,25% годовых,
обеспечение и залоги не требуются.
Специально для
самозанятых предпринимателей банк предусмотрел упрощенную процедуру прохождения
заявок, быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов.
Специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» введен в Ленинградской области с 1
января 2020 года. На сегодняшний день уже 17770 жителей региона оформили статус
самозанятых. Кроме нового механизма кредитной поддержки, им доступны консультации
профильных экспертов, специальные обучающие программы, участие в тренингах и
семинарах Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.
Меры поддержки для
самозанятых граждан в Ленинградской области предусмотрены региональным проектом
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».