Финансовая поддержка для самозанятых

Новая мера поддержки — льготные условия кредитов для самозанятых — представлена МСП Банком, дочерним банком Корпорации МСП.

Начинающие зарегистрированные самозанятые предприниматели могут получить в МСП Банке до 500 тысяч рублей на срок до 3 лет, а действующие уже более трех месяцев предприниматели могут получить до 1 млн рублей сроком до 3 лет для развития своего бизнеса. Ставка по кредиту фиксированная и составляет 6,25% годовых, обеспечение и залоги не требуются.

Специально для самозанятых предпринимателей банк предусмотрел упрощенную процедуру прохождения заявок, быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен в Ленинградской области с 1 января 2020 года. На сегодняшний день уже 17770 жителей региона оформили статус самозанятых. Кроме нового механизма кредитной поддержки, им доступны консультации профильных экспертов, специальные обучающие программы, участие в тренингах и семинарах Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Меры поддержки для самозанятых граждан в Ленинградской области предусмотрены региональным проектом «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».