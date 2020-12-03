Я с Россией говорю!

Я с Россией говорю!

1 декабря во Всеволожском агропромышленном техникуме прошла военно-патриотическая программа «Я с Россией говорю!».

Рубрики : Молодежь     03 Dec 2020

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов, поднимаются до осознанной любви к своему Отечеству.

Программа мероприятия включала в себя познавательно-развлекательную программу «Символика России: история флагов Ленинградской области и ее 18 районов», а также художественную выставку  «Тебе, Россия, посвящается», на которой было представлено 80 работ прославленных художников России. Студенты с удовольствием проверяли свои знания в викторине «Кругом Россия – родной край».

Видеоролик «Делай мир лучше силой своего мастерства показал, как участие в движении «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia помогает в освоении международных стандартов современных профессий и специальностей, выступает связующим звеном между работодателями, организациями профессионального образования и молодыми специалистами. А материал «Абилимпикс - олимпиада возможностей» напомнил о тех студентах, которым нужна помощь всего общества для становления в социальном мире. Программа завершилась показом мультфильмов о надпрофессиональных компетенциях: «Профессии будущего», «Талант», «Ценности молодежи», «Руки творца». 

Напомним, что  из-за угрозы распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением соответствующих ограничительных мер на в Российской Федерации, мероприятие прошло в дистанционном формате.


Фото с мероприятия 2019 года предоставлены организаторами 

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