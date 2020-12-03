Я с Россией говорю!

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов, поднимаются до осознанной любви к своему Отечеству.

Программа мероприятия включала в себя познавательно-развлекательную программу «Символика России: история флагов Ленинградской области и ее 18 районов», а также художественную выставку «Тебе, Россия, посвящается», на которой было представлено 80 работ прославленных художников России. Студенты с удовольствием проверяли свои знания в викторине «Кругом Россия – родной край».

Видеоролик «Делай мир лучше силой своего мастерства!» показал, как участие в движении «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia помогает в освоении международных стандартов современных профессий и специальностей, выступает связующим звеном между работодателями, организациями профессионального образования и молодыми специалистами. А материал «Абилимпикс - олимпиада возможностей» напомнил о тех студентах, которым нужна помощь всего общества для становления в социальном мире. Программа завершилась показом мультфильмов о надпрофессиональных компетенциях: «Профессии будущего», «Талант», «Ценности молодежи», «Руки творца».