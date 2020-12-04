На протяжении нескольких дней воспитанники всех структурных подразделений Районного центра детского творчества собирали «солнечные подарки» для «особенных» детей. Также в акции приняли участие воспитанники группы «Журавушка» детского сада № 46. Воспитатель группы Евгения Маркелова провела для малышей тематические занятия, в ходе которых в игровой форме рассказала о проблемах развития и здоровья людей. По словам Евгении Маркеловой, каждый ребенок понял главное – инвалидам не нужна жалость.

- Им нужно доброе, спокойное отношение, понимание, помощь в комфортном сосуществовании рядом с нами, - сказала Евгения Маркелова.

По итогам акции «Добрые дела согревают сердца», несколько десятков килограмм апельсинов передали в Гатчинскую организацию Всероссийского общества инвалидов, где их вручили детям.

- Всего один апельсин, одно доброе дело – это то, что поможет нам в воспитании доброты, отзывчивости и милосердия у подрастающего поколения, - добавила Евгения Маркелова.





Фото Евгении Маркеловой