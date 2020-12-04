На протяжении нескольких дней воспитанники
всех структурных подразделений Районного центра детского творчества собирали
«солнечные подарки» для «особенных» детей. Также в акции приняли участие
воспитанники группы «Журавушка» детского сада № 46. Воспитатель группы Евгения Маркелова
провела для малышей тематические занятия, в ходе которых в игровой форме рассказала
о проблемах развития и здоровья людей. По словам Евгении Маркеловой, каждый
ребенок понял главное – инвалидам не нужна жалость.
- Им нужно доброе, спокойное отношение,
понимание, помощь в комфортном сосуществовании рядом с нами, - сказала Евгения
Маркелова.
По итогам акции «Добрые дела согревают
сердца», несколько десятков килограмм апельсинов передали в Гатчинскую
организацию Всероссийского общества инвалидов, где их вручили детям.
- Всего один апельсин, одно доброе дело – это то, что поможет нам в воспитании доброты, отзывчивости и милосердия у подрастающего поколения, - добавила Евгения Маркелова.
Фото Евгении Маркеловой