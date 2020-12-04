Дорогой ты мой мусор: кому на самом деле очень больно ударит по карману закон об обращении с отходами в Ленобласти

Ну вот и свершилось то, о чем так долго твердили и экологи, и гражданские активисты, и представители органов власти на всех уровнях. В понедельник, 7 декабря, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области примут региональный закон «Об обращении с отходами».

Говорим об этом вполне уверенно. Вопрос, по сути, только один: примут только в первом чтении или сразу в трех? Но примут всенепременнейше. Потому что закон, по сути, полностью регламентирует «правила игры» в системе обращения с отходами на территории региона. Тут и ужесточение ответственности для нелегальных перевозчиков и владельцев незаконных свалок, и qr-коды, чтобы отследить законность движения мусора по территории региона, и четкое разграничение полномочий и зоны ответственности среди муниципалов и региональных органов власти. То есть простая, понятная, прозрачная и цивилизованная система обращения отходами, к которой мы уже не первый год шли и, наконец, пришли.

«Закон хороший, очень нужный. Законопроект уже рассмотрен профильной комиссией и утвержден к принятию в первом чтении. Не отрицаю вероятности, что после того, как законопроект будет рассмотрен на заседании фракции «Единой России», можно будет говорить о солидарном голосовании «За». Но пока речь идет только о первом чтении. Есть небольшие вопросы исключительно формально-юридического характера, как я говорю, «к запятым», но все это можно будет отредактировать уже в процессе. Поэтому я буду предлагать депутатам принять документ сразу в трех чтениях. В этом случае закон начнет действовать в Ленинградской области с 1 января 2021 года. Во втором чтении, конечно, тоже ничего страшного нет, но тогда и новые правила вступят в силу несколько позднее. А с учетом новогодних праздников, очень бы не хотелось затягивать процесс и «утонуть в мусоре», - пояснил корреспонденту Online47 региональный депутат Алексей Ломов.

«Отличный документ. На 5+ по пятибалльной шкале. И мы законопроект уже обсуждали, и с надзорными органами он согласован. Нисколько не сомневаюсь, что депутаты Заксобрания его утвердят», - подчеркивает в свою очередь и председатель общественного экосовета при губернаторе Ленинградской области Юрий Шевчук.

И казалось бы, дальше и обсуждать нечего. Жители Ленинградской области предлагали, общественники настаивали, губернатор Александр Дрозденко инициировал, депутаты поддерживают.

Все довольны. Но оказалось, не все.





Деньги налево, мусор направо: вся суть раздельного сбора

На днях на просторах интернета всплыло тревожное письмо-обращение некой Ассоциации в сфере экологии «РазДельный Сбор».

Если коротко пересказать содержание: раздельный сбор мусора в Ленинградской области под угрозой, региональный законопроект «Об обращении с отходами» не предусматривает обязанность по раздельному сбору мусора и мер по предотвращению образования отходов.

Проще говоря, по мнению авторов письма, власти Ленинградской области должны законодательно заставить всех жителей региона сортировать мусор, а по возможности запретить мусорить.

Можно было бы, конечно, просто посмеяться и пройти мимо. Тем более, в федеральном законодательстве четко прописано все, что этого самого раздельного сбора касается.

«Есть закон №89-ФЗ. Он запрещает утилизировать на полигонах отходы, которые еще можно переработать. И с каждым годом, безусловно, таких запретов будет все больше. Но раздельный мусор, о котором в федеральном законе тоже упоминается, - дело добровольное. Это право, а не обязанность. Тем более, если мы говорим о переработке, не всегда раздельный сбор идет на пользу дела. Чем богаче руда, тем выгоднее ее перерабатывать – это вам любой горняк скажет. Так и с мусором. Многие технологии предусматривают переработку богатых различными фракциями отходов, а не отдельных отсортированных фракций. И это тоже нужно учитывать», - комментирует Юрий Шевчук.

Тем не менее, активисты «РазДельного Сбора» весьма воинственно настроены именно заставить на уровне областного закона всех без исключения сортировать мусор. При этом все сопутствующие разговоры об экологии – всего лишь ширма, причем очень неуклюжая.

Российский ученый, академик РАН, доктор технических наук Леонид Вайсберг откровенно говорит, что все эти псевдо-экологические движения «За раздельный сбор» - чистое лукавство, это еще если очень мягко:

«В раздельном сборе, конечно, ничего плохого нет. Но и пользы тоже. Раздельный сбор не решает вопросов обращения с отходами в целом. Если посмотреть максимальное содержание так называемых товарных фракций (бумаги, стекла, пластика и т.д.) в общей массе всех отходов – это всего 16-18%. Поэтому, когда мы говорим о технологиях мусоропереработки – это вопрос неотсортированных 80 с лишним процентов отходов. И именно этот вопрос необходимо решать, что сейчас и делают в Ленинградской области. А все эти «РазДельный Сбор» и прочие – это исключительно коммерческие организации, которые бесплатно принимают у населения отсортированные товарные фракции, перепродают его на переработку и тем самым зарабатывают».

Кроме того, Леонид Вайсберг обращает внимание, что раздельный сбор мусора в той или иной мере уже существует. И занимаются им многие официальные компании-перевозчики.

Схема работает очень просто:

Перевозчик официально вывозит мусор на возмездной основе, то есть получает деньги за свою работу по установленным в регионе тарифам.

Но мусор сначала везут на сортировочную станцию, где отделяют те самые 16-18% товарных фракций.

Отсортированные фракции сдают на переработку, тем самым сократив объем отходов почти на 20%. Остальное – спрессовывается и уже так едет на полигон.

В итоге компания перевозчик зарабатывает на вывозе мусора и на продаже товарных фракций и экономит на логистике.

Вот и получается, что вся сегодняшняя активность в поддержку идеи повсеместного раздельного сбора отходов – не более, чем попытка отдельных структур влезть в отлаженную финансовую схему компаний-перевозчиков и забрать себе, как бы это ни звучало, весьма лакомый кусок мусора. Но это чревато. И в первую очередь, для регионального бюджета и простых жителей Ленинградской области.

«Все очень просто. Все эти «РазДельный Сбор» хотят без малейших усилий и затрат продавать мусор и зарабатывать на этом, а всю работу за них делаем мы с вами. Мы отсортируем, мы принесем, а эти псевдо-экологи за это получают деньги. Это очень выгодная схема. И именно поэтому лоббизм раздельного сбора мусора набирает обороты, - подчеркивает Леонид Вайсберг. - Но представьте, что будет, если это лобби вдруг победит. Во-первых, регионы обяжут повсеместно устанавливать контейнеры для раздельного сбора отходов. По предварительным оценкам, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области понадобится более 1,5 млрд рублей. И это очень серьезная нагрузка на региональные бюджеты. Во-вторых, если забрать у перевозчиков возможность зарабатывать на продаже товарных фракций, они потеряют деньги. И разумеется, потребуют повышения тарифов на вывоз мусора. Вот цена раздельного сбора».





Бизнес и немного политики

Как ни странно, но весьма лукавое обращение сторонников раздельного сбора мусора с требованиями переписать региональный законопроект об обращении с отходами нашло поддержку в Законодательном Собрании Ленобласти. У отдельно взятого депутата-коммуниста Николая Кузьмина. Представляясь председателем постоянной комиссии ЗАКСа по экологии (хотя еще несколько месяцев назад по вполне объективным причинам коллеги по парламенту понизили его до зампреда) Николай Алексеевич активно раздает комментарии в СМИ и критикует законопроект.

В частности, депутат также лоббирует идею законодательно закрепить нормы раздельного сбора мусора, ставит под сомнение необходимость внедрения qr-кодов для контроля за перевозчиками. Но особенно он переживает по поводу штрафов, которые областной закон устанавливает не только для нелегальных перевозчиков, но и для собственников участков, на которых выявлены нелегальные свалки.

«Штрафовать надо не собственников территорий, на которых они образуются, как предусмотрено законопроектом (штрафы увеличиваются до 100 тыс. рублей), а виновников — тех перевозчиков, которые сваливают мусор без ведома собственников», - цитирует РБК одно из недавних заявлений Кузьмина.

И вроде бы, со стороны может показаться, что опасения депутата-коммуниста, не такие уж и необоснованные: а вдруг кто-то и не знал, что на его земле творится, а его оштрафуют, да еще и на круглую сумму.

Но председатель регионального общественного экосовета Юрий Шевчук возражает: «Можно, конечно, представить, что кто-то под покровом ночи приезжает и сваливает гору мусора на чей-то земельный участок без ведома владельцев. Но как показывает практика, это единичные случаи. Чаще нелегалы не рыщут по лесам и полям, а точно знают, куда едут: уже обо всем договорились и даже заплатили владельцу участка. Проблема в том, что сговор практически недоказуем. А областной законопроект, и это еще одно его достоинства, не требует доказывать сговор. Есть факт нелегальной свалки – плати штраф. И это очень правильный подход».

Аналогичную точку зрения озвучивает и эколог, член общественного совета при Минприроды РФ Сергей Грибалев:

«Сколько я езжу по области, всегда собственники в курсе, что происходит на их земле. Это как если бы кто-то зашел в вашу квартиру и что-то там положил без вашего ведома. Поэтому предложенная в Ленинградской области мера – очень разумная и справедливая. А главное, штрафы позволят «убить сразу двух зайцев», я давно уже об этом говорил губернатору: ликвидируется свалка, изымается земельный участок, плюс, за счет штрафа, мы получаем дополнительную наполняемость бюджета».

Вот и депутат Кузьмин о бюджете печется. Но не о региональном, а о своем собственном. Все-таки в мусорной теме Николай Алексеевич уже давно. Более того, его называют теневым игроком мусорного бизнеса. А в тени, как известно, прозрачность и открытость, как и нововведения вроде qr-кодов для мусоровозов, только во вред.

Кроме того, судя по данным из открытых источников, Николай Кузьмин в Сосновом Бору является совладельцем и учредителем садоводческого товарищества «ЭХО» и гаражного кооператива «Глория» (председателем правления стал сын Кузьмина Илья Николаевич).

Не по тому ли так занервничал коммунист Кузьмин, что после принятия закона он и сам может оказаться в первых рядах «штрафников», а на территории его садоводства и гаражного кооператива вполне себе могут обнаружиться новые нелегальные свалочки? Вполне, кстати, реальный сценарий.

Вот и получается, что в период предвыборных кампаний коммунист Кузьмин обычно громче всех кричит про мусорную реформу и призывает к цивилизованной системе обращения с отходами. А вот отвечать за свои слова перед избирателями не спешит – бизнес для него важнее.

Ни шагу назад

Впрочем, несмотря на откровенные попытки отдельных заинтересованных сторон саботировать принятие закона об обращении с отходами в Ленинградской области, очевидно, что ни губернатор Александр Дрозденко, ни правительство региона, ни парламентское большинство Заксобрания отступать не собираются. Закон будет принят, и очень больно ударит по рукам недобросовестным участникам системы обращения с отходами.

Примечательно, что по этому поводу редакция Online47 пришла к полному согласию и с давним оппонентом нашего издания экологом Сергеем Грибалевым, с которым до этого частенько вступали в весьма эмоциональные дискуссии по многим вопросам в сфере экологии.

«Чтобы навести порядок в системе обращения с отходами – необходимо очень строго спрашивать с нарушителей. Штрафы, изъятие техники и земельных участков, компенсация нанесенного экологии региона ущерба. Сегодня все это можно сделать, все инструменты для этого в Ленинградской области есть, - уверен Сергей Грибалев. - Конечно, у меня есть определенные вопросы к исполнительской дисциплине и расторопности профильных ведомств. Но с приходом Михаила Ильина на пост вице-губернатора по безопасности, который при поддержке губернатора Александра Дрозденко активно включился в работу по ликвидации нелегальных свалок, - дело пошло. А как только будет принят областной закон, который к жесткости в отношении нелегальных перевозчиков и свалок добавит еще и системности – уверен, результат будет».

Александр Телегин

Фото: Валентин Илюшин/Online47