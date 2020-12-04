Два «полюса» Covid-19: если не замечать волны или бездумно раскачивать лодку, она может превратиться в «Титаник»

С бедой уходящего года под названием «пандемия Covid-19» мир прежде не сталкивался, и понятно, что неизбежны два «полюса» – неприятные крайности: с одной стороны, вырастающие до небес слухи и домыслы, а с другой – откровенное ковид-диссидентство – верный способ недооценить опасность (впрочем, всякое диссидентство кончается, когда сам человек или его близкие оказываются под ударом).

И тот, и другой «полюс» – опасное заблуждение, встающее на пути адекватному ответу на риски. Убедится в этом нам помогают очевидные факты, специалисты и эксперты, хорошо знающие, что на самом деле происходит.

В чём «сермяжная правда»

Сказать, что сейчас сильно выросла нагрузка на медиков – ничего не сказать. Что верно, то верно. Но «сермяжная правда» заключается в том, что это связано с ростом заболеваемости, и медики делают всё возможное для того, чтобы помочь тем, кто к ним обращается. Причём уделить не пару минут, а время, необходимое для верной оценки состояния и определения алгоритма лечения. Это их долг и ответственность.

За примерами ходить далеко не надо (тем более, в пору «цифровых» технологий!) Появляются, скажем, в социальных сетях гневные отзывы о чересчур долгом – томительном ожидании у кабинета врачей в одной из поликлиник Новой Ладоги или о том, что «полный бардак» в Сосновом Бору. Региональная и местная власть на любой сигнал тотчас реагирует. Губернатор и местное руководство приезжают, проверяют, оценивают увиденное. Но соцсети снова «разрываются» от комментариев уже немного другого рода, с посылом: вот, мол, показуха – расчистили от народа коридоры, и думают, что всё хорошо.

Но снимки, сделанные в обычный, «не представительский» день – без всякой показухи, наглядно убеждают, что всё не так плохо – большого скопления народа у кабинетов не наблюдается.

Новая Ладога. 10.30

Да и общерегиональные цифры свидетельствует о том, что ситуация сложная, но управляемая. Безусловно, бывают основания для беспокойства – это понятно. Но, что касается врачей, то даже у суперменов есть предел, а медики работают на пределе и достойно с тяжелейшей нагрузкой справляются.

Чем опасны кликуши

Во все времена были люди, которые с величайшей убеждённостью предрекали конец света. Причём называли даже точную дату. Этот день наступал, но ничего такого не происходило.

Во все времена кликуши вызывали в народе особенный страх. В толковом словаре Ожегова читаем, что кликушествовать – «крикливо и демагогически осуждать что-н., выражать своё недовольство по поводу чего-нибудь».

Ответ на вечный вопрос: «Зачем?» – очевиден. Кто-то твердит: «Ужас-ужас!» просто по принципу «Баба-Яга против», кто-то поддался «сарафанному радио», ложным слухам – «одна баба сказала», где-то что-то услышал и неправильно понял, а кому-то по душе репосты и лайки, полученные за счёт недостоверных, но ужасающих новостей.

При этом основная беда заключается в том, что вбросы такого рода стремительно обрастают слухами, и муравей превращается в монстра. А в случае пандемии кликуши опасны тем, что, сгущая краски, только мешают справляться с трудной, и без того, ситуацией.

Актуальный комментарий

«Посудите сами, стремительная реакция на любой сигнал хороша, – объясняет Online47 ситуацию терапевт, проработавший в одной из областных, а затем в петербургской поликлинике в общей сложности 42 года, Александр Проценко. – Но ревизии, необходимость «отбиваться», предоставлять документы, доказывая, что «ты – не верблюд» и в советское время, когда периодами традиционно наблюдался подъём заболеваемости и тоже случались эпидемии, сильно отвлекали от непосредственной работы – прямых обязанностей. А значит от пациентов, которым необходимо внимание. Вместе с тем, стоит подумать о медиках, как никогда сегодня рискующих жизнью – ведь таких по размаху эпидемий раньше не было. Одно дело – сесть за компьютер и настрочить, как говорится, «из-под волос» выдуманное-преувеличенное, чем часами находится на передовой и, между прочим, рискуя жизнью, помогать пациентам. Думаю, следует согласиться с тем, что врачу реальнее превратиться в питающегося слухами блогера, чем наоборот – блогеру – во врача. Представьте, что будет, если превратится!»

По словам опытного медика, сейчас самый верный стиль поведения – адекватно оценивать ситуацию, не раздувать слухи и питаться домыслами, а помогать друг другу – поддерживать.

Что в самом деле происходит сегодня

Здравую точку зрения на сегодняшнюю ситуацию высказывает глава Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк:





«Ни в коем случае нельзя сегодня расслабляться. Нашу сегодняшнюю ситуацию можно сравнить с качелями, когда два ребёночка сели, и друг друга более-менее уравновешивают. Хочется, чтобы здоровая половинка не стала меньше, чем больная. И это, надо отчётливо понимать, зависит только от нас с вами, от нашей сознательности».

Она уверена, что речь идёт не о каких-то гражданах, неизвестно откуда взявшихся, а от того, как мы с вами сегодня будем соблюдать ограничения.

«Понимаю, что люди устали от масок, но вот вопрос ковид-диссидентства в большинстве случаев заканчивается ровно тогда, когда заболевает либо сам человек, либо его ближайшее окружение, – отмечает она. – Причём чем больше тяжесть заболевания, тем быстрее люди понимают, что всё-таки соблюдение мер безопасности сегодня крайне необходимо. Тем более, на фоне осени, когда традиционно наблюдается подъём вирусных инфекций. Вот о чём надо всерьёз подумать».

«Ситуация сложная, но контролируемая, – утверждает глава регионального Роспотребнадзора. - Бороться с пандемией региону помогает практика «Covid-светофора» – районы разделены по степени опасности, и, в любом случае, дело за малым – адекватным ситуации поведением людей».

Ведь, по большому счёту, мы все в одной лодке, которая рискует превратиться в «Титаник», если не замечать волны или её необдуманно раскачивать.





Фото: Валентин Илюшин/Online47