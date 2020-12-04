Два «полюса» Covid-19: если не замечать волны или бездумно раскачивать лодку, она может превратиться в «Титаник»

С бедой уходящего года под названием
«пандемия Covid-19» мир прежде не сталкивался, и понятно, что неизбежны два
«полюса» – неприятные крайности: с одной стороны, вырастающие до небес слухи и
домыслы, а с другой – откровенное ковид-диссидентство – верный способ
недооценить опасность (впрочем, всякое диссидентство кончается, когда сам
человек или его близкие оказываются под ударом).
И тот, и другой «полюс» – опасное
заблуждение, встающее на пути адекватному ответу на риски. Убедится в этом нам
помогают очевидные факты, специалисты и эксперты, хорошо знающие, что на самом
деле происходит.
В чём «сермяжная правда»
Сказать, что сейчас сильно выросла
нагрузка на медиков – ничего не сказать. Что верно, то верно. Но «сермяжная
правда» заключается в том, что это связано с ростом заболеваемости, и медики
делают всё возможное для того, чтобы помочь тем, кто к ним обращается. Причём
уделить не пару минут, а время, необходимое для верной оценки состояния и
определения алгоритма лечения. Это их долг и ответственность.
За примерами ходить далеко не надо (тем
более, в пору «цифровых» технологий!) Появляются, скажем, в социальных сетях
гневные отзывы о чересчур долгом – томительном ожидании у кабинета врачей в
одной из поликлиник Новой Ладоги или о том, что «полный бардак» в Сосновом
Бору. Региональная и местная власть на любой сигнал тотчас реагирует.
Губернатор и местное руководство приезжают, проверяют, оценивают увиденное. Но
соцсети снова «разрываются» от комментариев уже немного другого рода, с
посылом: вот, мол, показуха – расчистили от народа коридоры, и думают, что всё
хорошо.
Но снимки, сделанные в обычный, «не представительский» день – без всякой показухи, наглядно убеждают, что всё не так плохо – большого скопления народа у кабинетов не наблюдается.
Новая Ладога. 10.30
Да и общерегиональные цифры
свидетельствует о том, что ситуация сложная, но управляемая. Безусловно, бывают
основания для беспокойства – это понятно. Но, что касается врачей, то даже у
суперменов есть предел, а медики работают на пределе и достойно с тяжелейшей
нагрузкой справляются.
Чем опасны кликуши
Во все времена были люди, которые с
величайшей убеждённостью предрекали конец света. Причём называли даже точную
дату. Этот день наступал, но ничего такого не происходило.
Во все времена кликуши вызывали в народе
особенный страх. В толковом словаре Ожегова читаем, что кликушествовать –
«крикливо и демагогически осуждать что-н., выражать своё недовольство по поводу
чего-нибудь».
Ответ на вечный вопрос: «Зачем?» –
очевиден. Кто-то твердит: «Ужас-ужас!» просто по принципу «Баба-Яга против»,
кто-то поддался «сарафанному радио», ложным слухам – «одна баба сказала»,
где-то что-то услышал и неправильно понял, а кому-то по душе репосты и лайки,
полученные за счёт недостоверных, но ужасающих новостей.
При этом основная беда заключается в том,
что вбросы такого рода стремительно обрастают слухами, и муравей превращается в
монстра. А в случае пандемии кликуши опасны тем, что, сгущая краски, только
мешают справляться с трудной, и без того, ситуацией.
«Посудите сами, стремительная реакция на
любой сигнал хороша, – объясняет Online47 ситуацию терапевт, проработавший в
одной из областных, а затем в петербургской поликлинике в общей сложности 42
года, Александр Проценко. – Но ревизии, необходимость «отбиваться»,
предоставлять документы, доказывая, что «ты – не верблюд» и в советское время,
когда периодами традиционно наблюдался подъём заболеваемости и тоже случались
эпидемии, сильно отвлекали от непосредственной работы – прямых обязанностей. А
значит от пациентов, которым необходимо внимание. Вместе с тем, стоит подумать
о медиках, как никогда сегодня рискующих жизнью – ведь таких по размаху
эпидемий раньше не было. Одно дело – сесть за компьютер и настрочить, как
говорится, «из-под волос» выдуманное-преувеличенное, чем часами находится на
передовой и, между прочим, рискуя жизнью, помогать пациентам. Думаю, следует
согласиться с тем, что врачу реальнее превратиться в питающегося слухами
блогера, чем наоборот – блогеру – во врача. Представьте, что будет, если
превратится!»
По словам опытного медика, сейчас самый
верный стиль поведения – адекватно оценивать ситуацию, не раздувать слухи и
питаться домыслами, а помогать друг другу – поддерживать.
Что в самом деле происходит сегодня
Здравую точку зрения на сегодняшнюю
ситуацию высказывает глава Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк:
«Ни в коем случае нельзя сегодня
расслабляться. Нашу сегодняшнюю ситуацию можно сравнить с качелями, когда два
ребёночка сели, и друг друга более-менее уравновешивают. Хочется, чтобы
здоровая половинка не стала меньше, чем больная. И это, надо отчётливо понимать,
зависит только от нас с вами, от нашей сознательности».
Она уверена, что речь идёт не о каких-то
гражданах, неизвестно откуда взявшихся, а от того, как мы с вами сегодня будем
соблюдать ограничения.
«Понимаю, что люди устали от масок, но вот
вопрос ковид-диссидентства в большинстве случаев заканчивается ровно тогда,
когда заболевает либо сам человек, либо его ближайшее окружение, – отмечает
она. – Причём чем больше тяжесть заболевания, тем быстрее люди понимают, что
всё-таки соблюдение мер безопасности сегодня крайне необходимо. Тем более, на
фоне осени, когда традиционно наблюдается подъём вирусных инфекций. Вот о чём
надо всерьёз подумать».
«Ситуация сложная, но контролируемая, –
утверждает глава регионального Роспотребнадзора. - Бороться с пандемией региону
помогает практика «Covid-светофора» – районы разделены по степени опасности, и,
в любом случае, дело за малым – адекватным ситуации поведением людей».
Ведь, по большому счёту, мы все в одной
лодке, которая рискует превратиться в «Титаник», если не замечать волны или её
необдуманно раскачивать.
Фото: Валентин Илюшин/Online47