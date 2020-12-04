Очистка гатчинских озёр: от речки Тёплой – к Карпину пруду

30-го ноября в Гатчину приезжали представители Росводресурсов, финансирующих данный проект. В осмотре объектов также приняли участие сотрудники Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и другие ответственные лица.

Это уже не первый пресс-тур, посвященный проекту «Экология», в рамках которого производится расчистка гатчинских водоемов. В конце октября журналистам продемонстрировали начальный этап подготовительного периода. Все наблюдали работу экскаватора-амфибии «Боцмана», вычерпывающего мусор со дна. В этот раз «Боцман» бездействовал – на данный момент его миссия закончилась.

Председатель областного Комитета по природным ресурсам Павел Немчинов рассказал, в каком порядке будут расчищены водоемы (река Теплая, Белое озеро, Карпин пруд, Черное озеро, Филькино, Безымянный ручей), и сколько на это уйдет времени.

- Будут вычищены донные отложения, которые накопились за несколько десятков лет. Мы их аккуратно уберем, сложим рядом на специально подготовленном полигоне, где они должны за зиму замерзнуть, и вывезем по наикратчайшему маршруту в объезд, чтобы не запачкать город.

Анализ показал, что на дне есть иловые отложения, некие примеси песка и материал, которым мостят дорожки. Водолазы, обследовавшие дно реки, нашли большое количество покрышек, бетонных конструкций, железных цепей. Крупный мусор мы уже достали, затонувшие деревья убрали. Сейчас мы закончим строительство дороги и перебросим сюда крупногабаритную технику, чтобы выполнять более масштабные работы по уборке донных отложений, – сказал Павел Артурович. – Полностью – от проектирования до окончания работ – планируем справиться за четыре года. К 2024-му.

По словам председателя областного Комитета по природным ресурсам, федеральное финансирование работ в рамках нацпроекта «Экология» составляет порядка 97 млн рублей. Подрядчик определен на весь спектр этих работ. Расчистка будет вестись снизу вверх: от речки Теплой – к Карпину пруду.

За рыбу можно не беспокоиться

Павел Немчинов напомнил, что Карпин пруд – это искусственное сооружение. Там есть свои нюансы. В частности, дно пруда выложено камнем. Теоретически, надо было бы почистить до самого дна, но так как там живет карп, часть иловых отложений необходимо оставить, чтобы рыба могла спокойно перезимовать и кормиться. Поэтому идеальной чистоты в пруду не будет – ради карпов. Недаром название говорит само за себя: это историческое место, царская семья разводила зеркальных карпов, и дети рыбачили под руководством взрослых.

Что касается других – не венценосных – пород рыб, живущих в Белом озере, с ними тоже все будет в порядке. Как заметил Павел Артурович, микрофлора любого водного объекта – это прежде всего прибрежная зона и берега:

- Рыба будет защищена слоем ила, который мы оставим ей для зимовки. Как заядлый рыбак, я могу заверить: оттуда, где идут работы, рыба спокойно уходит в другое место. Работы будут проводиться поэтапно, не везде одновременно.

Чистка гатчинских озёр – дело непростое

Павел Немчинов пояснил, что данные очистные работы – из категории архисложных:

- Мы находимся на территории, охраняемой Юнеско, это культурное наследие нашей страны. Хочется сделать чисто и красиво и не повредить ландшафт. Поэтому, проводя каждое мероприятие, стараемся минимизировать влияние на парк. Кроме того, в Белом озере есть искусственные острова, и при очистке надо не повредить искусственные опоры. Сложности с островами могут возникнуть, если мы, не дай бог, найдем какие-нибудь отводы, которые существовали еще в позапрошлом веке. Правда, когда чистили в советские времена, ничего не нашли.

И у каждого водоема – течение. Озера проточные. Основная масса воды идет через центральную часть озера. Зона, которая примыкает к берегам, более заилена. Соответственно, будут разные донные отложения, и сначала надо чистить фарватер.

Исторические дороги не пострадают

В ходе экскурсии было осмотрено строительство дороги, которая идет к водопаду от улицы Крупской (от парковки напротив «Торжества»), где сейчас складируется щебень. Как пояснил руководитель проекта Кадим Гороховский, данная дорога – не историческая. Она идет в обход парка и Орловой рощи – специально, чтобы не затрагивать парковую территорию. Именно по этой дороге пойдет тяжелая техника. По словам Кадима Юльевича, места эти топкие, для прокладки дорог не самые благоприятные. Но зато после завершения всех работ у гатчинцев останется благоустроенная дорога. Погодные условия на дорожное строительство не влияют.

Гатчина славилась здоровой водой

Директор Гатчинского музея-заповедника Василий Панкратов рассказал, что несколько лет назад водоемы были самой главная проблемой: донные отложения уже выходили практически наружу, что грозило экологической катастрофой. «Огромное спасибо Комитету по природным ресурсам и Министерству, которое включило нас в программу. Теперь эта проблема наконец решается», – сказал Василий Юрьевич. Он напомнил, что вода занимает больше трети гатчинского парка.

- Это водная система на разных уровнях, которая работала очень сложно. В определенное время скидывали воду, придерживали воду, чтобы воды все время было много, и чтобы она была здоровая. Гатчина всегда славилась здоровой водой и здоровым воздухом. Но после 1917 года работы с водной системой прекратились. Пару раз водоемы чистили, но глобальной очистки, комплексной работы с гидротехническими сооружениями уже не проводилось. Теперь главная задача очистки – сделать нормальный водоток до Ижоры. Реставрация гидротехнических сооружений сюда не входит, – пояснил Василий Панкратов.

Водоросли выкосят

Заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова оценила состояние разветвленной и многоступенчатой гидросистемы Гатчины как не благоприятное. Но в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» появилась возможность исправить положение.

- Предполагается изъять 191 тысячу кубометров донных отложений и выкосить около 790 тысяч кубометров водно-болотной растительности, – поделилась Татьяна Викторовна. – Это серьезные достижения, и Росводресурсы уделяют огромное внимание реализации каждого этапа. Мы не только осуществляем финансовый контроль, но и проводим выездные рейды, чтобы побывать на месте событий и видеть ход работ. Подготовительный этап завершен, работа будет продолжена и в 2021, и в 2022 годах. В следующем году наступит очередь Филькина озера, Черного и Безымянного ручья. Разработанная за два года проектно-сметная документация сейчас находится на этапе получения экспертного заключения. Эти работы, конечно, не приурочены ни к каким датам, но в будущем году исполняется 255 лет со дня основания Гатчинского дворцово-паркового ансамбля…

Это символично. Тем более, как напомнил Павел Немчинов, «…когда-то назад система озер Гатчинского парка была признана самой чистой в Европе – мы хотим добиться такого же результата».



