Редкая тема для разговора

Большинство из нас привыкли говорить с детьми примерно в таком формате: у тебя в четверти половина троек (четверок). Надо с этим что-то делать. Может быть, больше заниматься? Может быть, исправить оценки, попросив у преподавателя дополнительные задания и т.д. Это, многие согласятся, лучший вариант. Бывает и хуже, типа: ты ленивый, бестолковый, тугодум и т.д.

Но что эти суждения объединяет? – Оценочность, которая уже давно не помогает, а ввергает в пучину низкой самооценки, причем, не только детей, но и родителей. Сегодня многие установки рассыпаются в прах. Мы часто сами-то не знаем, как себя вести в нестабильных реалиях, но нам по-прежнему нужно готовить своих детей к выходу в этот, буквально на глазах меняющийся мир. Ведь наверняка есть что-то, помогающее справиться со штормами в своей душе, чтобы выбрать правильный курс для дальнейшего движения вперёд? Психологи говорят, что есть.

Есть три «якоря», которые помогут, как взрослым, так и взрослеющим детям сохранить душевную стойкость.

Первый якорь – это контакт человека с самим собой. Для нас важно понимать, чего мы хотим, в чем нуждаемся и куда хотим двигаться. Эти базовые вещи помогают противостоять ежедневным манипуляциям, которым мы подвергаемся, едва открыв утром глаза и включив радио- или телеприёмник, или запустив новостную ленту в смартфоне. Нас, нынешних взрослых, этому в школьные годы не учили. Мы больше зубрили названия элементов из таблицы Менделеева и алгебраические формулы. А вот современные школьники в некоторых странах уже учатся понимать себя.

К примеру, в Эстонии в школах изучаются азы психологии: какие бывают люди, какой ты, какой у тебя характер, темперамент, способности, что тебе тяжело даётся, а что легко, что для тебя важно, а что – нет, какие у тебя ценности. В нашей системе образования уже не один год ведутся дискуссии о введении такого предмета в программу. И пока его в ней нет, просвещение подобного рода родители должны взять на себя.

Методика проста: это у меня получается хорошо, а это – плохо. Недостатки мешают мне двигаться по службе, расти профессионально? Если да, то я буду их убирать. Что мне для этого нужно? Курсы, освоение иностранного языка, новые навыки. А вот это, конечно, меня огорчает, но не мешает. Тогда я просто буду просить помощи у других. То же самое – и с детьми. «Ужас какой: ребёнок не понимает физику!» А он у вас планирует в ФИЗТЕХ поступать? Вы у него спрашивали, что он сам об этом думает и что его устраивает в его способностях, а что он хотел бы развить? А вы его учили взвешивать решения: «Я хочу этого. Чем я должен пожертвовать? Стоит оно этих жертв или нет? Что у меня в приоритете?»

Второй якорь – это ценности. Если я уже выяснил, что для меня важно и значимо, значит, мне будет легче делать выбор и принимать решения. Опираться не на оценочные суждения соседки тёти Даши или одноклассников, или модные тенденции, а на мои внутренние ориентиры и смыслы. Что для меня важно, чего я хочу добиться, что хочу сделать со своей жизнью и как её строить?

Именно понимание себя и своих ценностей делает любого человека более устойчивым. Этому мы сейчас должны учиться сами и учить детей: знать себя и опираться в своих решениях на свои личные ценности. У многих из нас невысокая зарплата, и наши дети видят и слышат наши действия, переживания и разговоры по этому поводу. И первая мысль, которая им приходит в голову про нас: «На фига маме (папе) работа, которая не позволяет много зарабатывать!?» А вы им когда-нибудь говорили о том, чем вам нравится ваша профессия и почему вы выбрали именно её?

Наши дети часто бывают свидетелями ссор между родителями. А слышат ли они от мамы или папы о том, что мама твоя такая смелая (умная, веселая). Да, мы с ней (ругаемся иногда – это нормально, ведь мы разные)... Но папа твой – надежный человек, всегда защитит и поможет... Это ведь наш выбор, наши ценности. Почему же тогда мы не говорим о них с нашими детьми? Ведь тогда им бы было проще понять, почему вы до сих пор вместе или, наоборот, разведены. Всё, что мы имеем сейчас, что нас окружает и те, кто нас окружает – это результат нашего выбора. И это детям нужно объяснять (впрочем, как и самим себе).

Третий якорь – умение создавать, сохранять и развивать отношения. Мы сегодня поняли особенно остро, что как бы ни изменились техника и наука, одно будет постоянным – желание людей общаться. Если у нас есть отношения – семейные, дружеские, есть принадлежность к каким-то обществам, то мы счастливы и считаем свою жизнь полноценной. Если нет – страдаем.

Практически любому человеку важно иметь стабильные, конструктивные поддерживающие отношения. Чтобы в этих отношениях нас понимали, чтобы мы ощущали обратную связь. Мы об этом с детьми говорим? Мы объясняем им, что отношения – целый мир, и в нём возможны конфликты? Но они дружбу не нарушают, если конфликтовать правильно. Мы говорим о том, что дружат иногда неравнозначные люди, но это неравенство не мешает, если отношения выстроены правильно? Мы говорим о том, что настоящие отношения включают в себя заботу, надежность, внимание – и это «улица» с двусторонним движением? Если только ты проявляешь участие к проблемам другого и приходишь к нему на помощь, а другой её принимает и забывает о тебе, когда плохо тебе, то это не отношения, это «пылесос», тянущий из тебя – твои мысли, настроения, энергию, устойчивость.

Кто я? Зачем я? Кто со мной? Ответы на эти вопросы не дадут параграфы учебников. Их должны помочь сформулировать мы, взрослые, готовя своих детей к вступлению в этот мир, такой колеблющийся, непостоянный, как океан.





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