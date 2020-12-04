Редкая тема для разговора

Большинство из нас
привыкли говорить с детьми примерно в таком формате: у тебя в четверти половина
троек (четверок). Надо с этим что-то делать. Может быть, больше заниматься?
Может быть, исправить оценки, попросив у преподавателя дополнительные задания и
т.д. Это, многие согласятся, лучший вариант. Бывает и хуже, типа: ты ленивый,
бестолковый, тугодум и т.д.
Но что эти суждения объединяет? – Оценочность,
которая уже давно не помогает, а ввергает в пучину низкой самооценки, причем,
не только детей, но и родителей. Сегодня многие установки рассыпаются в прах.
Мы часто сами-то не знаем, как себя вести в нестабильных реалиях, но нам
по-прежнему нужно готовить своих детей к выходу в этот, буквально на глазах
меняющийся мир. Ведь наверняка есть что-то, помогающее справиться со штормами в
своей душе, чтобы выбрать правильный курс для дальнейшего движения вперёд?
Психологи говорят, что есть.
Есть три «якоря», которые
помогут, как взрослым, так и взрослеющим детям сохранить душевную стойкость.
Первый якорь – это
контакт человека с самим собой. Для нас важно понимать, чего мы хотим, в чем
нуждаемся и куда хотим двигаться. Эти базовые вещи помогают противостоять
ежедневным манипуляциям, которым мы подвергаемся, едва открыв утром глаза и
включив радио- или телеприёмник, или запустив новостную ленту в смартфоне. Нас,
нынешних взрослых, этому в школьные годы не учили. Мы больше зубрили названия
элементов из таблицы Менделеева и алгебраические формулы. А вот современные
школьники в некоторых странах уже учатся понимать себя.
К примеру, в Эстонии в
школах изучаются азы психологии: какие бывают люди, какой ты, какой у тебя
характер, темперамент, способности, что тебе тяжело даётся, а что легко, что
для тебя важно, а что – нет, какие у тебя ценности. В нашей системе образования
уже не один год ведутся дискуссии о введении такого предмета в программу. И
пока его в ней нет, просвещение подобного рода родители должны взять на себя.
Методика проста: это у
меня получается хорошо, а это – плохо. Недостатки мешают мне двигаться по
службе, расти профессионально? Если да, то я буду их убирать. Что мне для этого
нужно? Курсы, освоение иностранного языка, новые навыки. А вот это, конечно,
меня огорчает, но не мешает. Тогда я просто буду просить помощи у других. То же
самое – и с детьми. «Ужас какой: ребёнок не понимает физику!» А он у вас
планирует в ФИЗТЕХ поступать? Вы у него спрашивали, что он сам об этом думает и
что его устраивает в его способностях, а что он хотел бы развить? А вы его
учили взвешивать решения: «Я хочу этого. Чем я должен пожертвовать? Стоит оно
этих жертв или нет? Что у меня в
приоритете?»
Второй якорь – это
ценности. Если я уже выяснил, что для меня важно и значимо, значит, мне будет
легче делать выбор и принимать решения. Опираться не на оценочные суждения
соседки тёти Даши или одноклассников, или модные тенденции, а на мои внутренние
ориентиры и смыслы. Что для меня важно, чего я хочу добиться, что хочу сделать
со своей жизнью и как её строить?
Именно понимание себя и
своих ценностей делает любого человека более устойчивым. Этому мы сейчас должны
учиться сами и учить детей: знать себя и опираться в своих решениях на свои
личные ценности. У многих из нас невысокая зарплата, и наши дети видят и слышат
наши действия, переживания и разговоры по этому поводу. И первая мысль, которая
им приходит в голову про нас: «На фига маме (папе) работа, которая не позволяет
много зарабатывать!?» А вы им когда-нибудь говорили о том, чем вам нравится
ваша профессия и почему вы выбрали именно её?
Наши дети часто бывают
свидетелями ссор между родителями. А слышат ли они от мамы или папы о том, что
мама твоя такая смелая (умная, веселая). Да, мы с ней (ругаемся иногда – это
нормально, ведь мы разные)... Но папа твой – надежный человек, всегда защитит и
поможет... Это ведь наш выбор, наши ценности. Почему же тогда мы не говорим о
них с нашими детьми? Ведь тогда им бы было проще понять, почему вы до сих пор
вместе или, наоборот, разведены. Всё, что мы имеем сейчас, что нас окружает и
те, кто нас окружает – это результат нашего выбора. И это детям нужно объяснять
(впрочем, как и самим себе).
Третий якорь – умение
создавать, сохранять и развивать отношения. Мы сегодня поняли особенно остро,
что как бы ни изменились техника и наука, одно будет постоянным – желание людей
общаться. Если у нас есть отношения – семейные, дружеские, есть принадлежность
к каким-то обществам, то мы счастливы и считаем свою жизнь полноценной. Если
нет – страдаем.
Практически любому
человеку важно иметь стабильные, конструктивные поддерживающие отношения. Чтобы
в этих отношениях нас понимали, чтобы мы ощущали обратную связь. Мы об этом с
детьми говорим? Мы объясняем им, что отношения – целый мир, и в нём возможны
конфликты? Но они дружбу не нарушают, если конфликтовать правильно. Мы говорим
о том, что дружат иногда неравнозначные люди, но это неравенство не мешает,
если отношения выстроены правильно? Мы говорим о том, что настоящие отношения
включают в себя заботу, надежность, внимание – и это «улица» с двусторонним
движением? Если только ты проявляешь участие к проблемам другого и приходишь к
нему на помощь, а другой её принимает и забывает о тебе, когда плохо тебе, то
это не отношения, это «пылесос», тянущий из тебя – твои мысли, настроения,
энергию, устойчивость.
Кто я? Зачем я? Кто со
мной? Ответы на эти вопросы не дадут параграфы учебников. Их должны помочь
сформулировать мы, взрослые, готовя своих детей к вступлению в этот мир, такой
колеблющийся, непостоянный, как океан.
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