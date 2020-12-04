Скидки-шоу. Как нас убеждают купить что-нибудь ненужное

Рассказывает Елена Бобкова, эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности:

1. Для начала стоит составить список тех, кому вы планируете что-то дарить. Лучше разбить этот список на группы, например, коллеги, друзья, близкие и родные люди.

2. Определив количество подарков, составьте примерный бюджет: сколько денег потребуется на каждую группу (например, для коллег средний чек подарка составит не более 200-300 рублей на человека, для друзей - не более 500-1000 рублей и так далее). Конечно, средний чек каждый выбирает исходя из своих финансовых возможностей.

3. Составив список по группам и написав напротив каждой фамилии примерную сумму подарка, подведите итоги и прибавьте 10-15%. Так вы сможете избежать ситуации, когда непредвиденные расходы (увеличение цены, неграмотная логистика закупок и так далее) пробьют брешь в семейном бюджете.

4. Проще всего решить задачу с подарками для коллег. Определяясь с видом подарков, не забудьте про сочетание "цены" и "ценности". Зачастую типовые подарки складываются на полку и не приносят ни радости, ни пользы. Для друзей и близких постарайтесь выбрать полезный подарок, который придется по душе. Сейчас, когда пандемия изменила наш быт, со многими из тех, с кем раньше был плотный личный контакт, мы теперь общаемся удаленно. Поэтому стоит обдумать, сможете ли вы вручить подарок лично. Если нет, то, возможно, имеет смысл подарить что-то в цифровом формате, например, визуальный интернет-фотоальбом или видеоролик с памятными фото- или видеосюжетами, который подарит теплые воспоминания одаряемому. Заказать такой подарок в интернете - быстро и недорого, если нет времени монтировать своими руками.

Покупать новогодние подарки нужно заранее. Это спасет и от очередей в магазинах, и, возможно, еще и от завышенных цен.

5. Определившись с видами подарков, не забудьте внести их в список (его можно составить в телефоне, чтобы в дальнейшем не тратить время на поиски) и начинайте заниматься построением логистики новогодних закупок.

Комментирует Игорь Григорьянц, эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности:

6. И первым шагом на этом пути будет определение мест закупок, даты и времени, которое вы готовы потратить на закупки. Покупать новогодние подарки нужно заранее (если, конечно, у вас такая возможность есть): за месяц или хотя бы недели за две. Во-первых, перед Новым годом цены всегда увеличиваются, во-вторых, так вы сумеете избежать новогодней толчеи, что в условиях пандемии немаловажно. Да и ассортимент товара будет гораздо шире, чем за несколько дней до Нового года.

7. Определяясь с местом, где вы будете закупать подарки, не забудьте об интернет-магазинах. Перед Новым годом начинаются самые разные распродажи, "черные пятницы", ярмарки. Но надо быть очень внимательным и детально сравнивать цены. Иногда якобы скидочный товар в одной сети может стоить дороже, чем аналогичный товар в магазине рядом с вашим домом безо всякой скидки. Предновогодний интернет-шопинг удобен и тем, что можно многое купить и заказать с доставкой, сэкономив таким образом и время, и деньги на поездках по всему городу. Помимо этого, многие интернет-магазины предлагают купоны, скидки, баллы на последующие заказы. Разбейте заказ на несколько частей, тогда второй и последующие подарки вы сможете приобрести гораздо дешевле.

8. Не забывайте о кешбэках за покупки. Проводя мониторинг точек закупок, посмотрите, какими из имеющихся пластиковых карт удобнее воспользоваться и в какой момент.

9. Не забудьте учесть время на доставку: уже с начала декабря логистические компании начинают работать в усиленном режиме, поэтому закладывайте дополнительно от двух до семи дней на возможные проблемы с доставкой, чтобы потом избежать разочарований.

10. Если часть подарков необходимо покупать офлайн, тогда постарайтесь выбрать день, когда вы сможете объехать нужные магазины. В целях экономии времени лучше выбирать магазины, расположенные недалеко друг от друга. В магазины ехать нужно со списком покупок, иначе высока вероятность, что, переключившись на милые безделушки, вы потратите деньги, отложенные на запланированные подарки, руководствуясь эмоциями.

11. Упаковка подарка. Зачастую стоимость упаковки может занимать значительный процент расходов в общем "подарочном" бюджете. По возможности лучше отказаться от затрат на упаковку из бумаги, остановившись на красивых пакетах, которые в дальнейшем одаряемый сможет применить еще как-то, а не выбросить в мусор как упаковочную бумагу.

12. Обязательно сохраняйте чеки на дорогие или технически сложные подарки. Иногда ведь может быть так, что одаряемый решит (по каким-то причинам) вернуть подарок в магазин. Не надо лишать его такой возможности.

«Российская газета» https://rg.ru/2020/12/02/rg-sovety-kak-kupit-podarki-k-novomu-godu-ne-razorivshis.html





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