На ранчо «Белый шиповник» под Выборгом будет парк, посвящённый Арктике

Напомним, что платформа эта создана по инициативе
президента и призвана объединять и поддерживать кадровые, социальные и
образовательные проекты со всей России. Наиболее значимые из них, отобранные на
конкурсной основе, поддерживаются различными частными и государственными
структурами. Например, в конкурсе «Мастера гостеприимства» участвовало 11
проектов – как действующих, так и находящихся на стадии проекта - в сфере
гостиничного бизнеса, гастрономического туризма, связанные с IT-технологиями,
логистикой и т. д. В результате при поддержке Российского географического
общества и Федерального агентства по туризму победил проект Натальи Волынец и
ее команды, направленный на создание тематического образовательного парка
«Великие северные экспедиции».
- Арктикой нужно
увлечь детей. Сегодня юные туристы – завтра будущее страны, - уверенна
Наталья Волынец.
«Тематические исторические парки в России – довольно
хаотичная история, а мы ее структурируем», - говорит Наталья Волынец –
эксперт-аналитик в сфере туризма. У нее многолетний опыт создания парков
развлечений и крепкая команда из реконструкторов, ученых, историков,
специалистов туриндустрии. Ранчо «Белый шиповник» - один из проектов этой
команды, оно существует уже семь лет и занимает обширную территорию, где
устроен ковбойский город и индейское поселение. На этой же территории
будет располагаться и новый проект. Уже частично готовы макеты декораций,
костюмы, выставочные модули. Наталья пока не знает, как будет поддержан ее
проект – финансово или наставнически, но развивать его намерена в любом случае.
Она делает ставку на школьников среднего звена, на семейное посещение, а также,
в недалекой перспективе, на иностранных туристов. Здесь будет применен метод
интерактивного образования, когда за короткий период дети осваивают информацию,
поддержанную декорациями и антуражем. Классическую историческую экспозицию
(документы, экспонаты, костюмы) дополнит интерактив. Например, при рассказе о
землепроходцах и мореплавателях дети не только узнают о суровых условиях
выживания в Арктике, но и будут иметь возможность «добыть пушнину» в
электронном тире, увидят макет мачты в натуральную величину и попробуют
управляться со снастями…
- Это позволяет удерживать внимание
современных детей, привыкших в быстрой смене впечатлений и по-другому
воспринимающих информацию. Арктике посвящено всего два часа школьной программы,
она недоступна для массового туризма, а о ней надо рассказывать! - убеждена Наталья. - В
России девять арктических регионов. В то время как европейские державы
захватывали территории, продвигаясь на юг и притесняя коренные народы, Россия,
можно сказать, осваивала сама себя, продвигаясь на север, у нее была совершенно
другая политика в отношении местного населения. Надо говорить, какой ценой
достался нам Север и почему он наш. Арктикой нужно увлечь. Сегодня юные туристы
– завтра будущее страны. Тем более что наш парк находится между Выборгом и
Приморском. В Выборге ВСЗ строит для Арктики суда, морской порт в Приморске
получает и отправляет грузы через Северный морской путь. А Выборг еще и
связан с именем Витуса Беринга: здесь он оставил семью, отправившись в
Камчатскую экспедицию.
На фото: Наталья Волынец: "Об Арктике надо рассказывать!"