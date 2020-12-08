На ранчо «Белый шиповник» под Выборгом будет парк, посвящённый Арктике

Напомним, что платформа эта создана по инициативе президента и призвана объединять и поддерживать кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Наиболее значимые из них, отобранные на конкурсной основе, поддерживаются различными частными и государственными структурами. Например, в конкурсе «Мастера гостеприимства» участвовало 11 проектов – как действующих, так и находящихся на стадии проекта - в сфере гостиничного бизнеса, гастрономического туризма, связанные с IT-технологиями, логистикой и т. д. В результате при поддержке Российского географического общества и Федерального агентства по туризму победил проект Натальи Волынец и ее команды, направленный на создание тематического образовательного парка «Великие северные экспедиции».

- Арктикой нужно увлечь детей. Сегодня юные туристы – завтра будущее страны, - уверенна Наталья Волынец.

«Тематические исторические парки в России – довольно хаотичная история, а мы ее структурируем», - говорит Наталья Волынец – эксперт-аналитик в сфере туризма. У нее многолетний опыт создания парков развлечений и крепкая команда из реконструкторов, ученых, историков, специалистов туриндустрии. Ранчо «Белый шиповник» - один из проектов этой команды, оно существует уже семь лет и занимает обширную территорию, где устроен ковбойский город и индейское поселение. На этой же территории будет располагаться и новый проект. Уже частично готовы макеты декораций, костюмы, выставочные модули. Наталья пока не знает, как будет поддержан ее проект – финансово или наставнически, но развивать его намерена в любом случае. Она делает ставку на школьников среднего звена, на семейное посещение, а также, в недалекой перспективе, на иностранных туристов. Здесь будет применен метод интерактивного образования, когда за короткий период дети осваивают информацию, поддержанную декорациями и антуражем. Классическую историческую экспозицию (документы, экспонаты, костюмы) дополнит интерактив. Например, при рассказе о землепроходцах и мореплавателях дети не только узнают о суровых условиях выживания в Арктике, но и будут иметь возможность «добыть пушнину» в электронном тире, увидят макет мачты в натуральную величину и попробуют управляться со снастями…

- Это позволяет удерживать внимание современных детей, привыкших в быстрой смене впечатлений и по-другому воспринимающих информацию. Арктике посвящено всего два часа школьной программы, она недоступна для массового туризма, а о ней надо рассказывать! - убеждена Наталья. - В России девять арктических регионов. В то время как европейские державы захватывали территории, продвигаясь на юг и притесняя коренные народы, Россия, можно сказать, осваивала сама себя, продвигаясь на север, у нее была совершенно другая политика в отношении местного населения. Надо говорить, какой ценой достался нам Север и почему он наш. Арктикой нужно увлечь. Сегодня юные туристы – завтра будущее страны. Тем более что наш парк находится между Выборгом и Приморском. В Выборге ВСЗ строит для Арктики суда, морской порт в Приморске получает и отправляет грузы через Северный морской путь. А Выборг еще и связан с именем Витуса Беринга: здесь он оставил семью, отправившись в Камчатскую экспедицию.

На фото: Наталья Волынец: "Об Арктике надо рассказывать!"