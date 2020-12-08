Почему кумирами школьников становятся не космонавты, а блогеры

«В век тотальной цифровизации, когда процессы перехода от аналоговых технологий становятся максимально быстрыми, необходимо остановиться и осмыслить те последствия, которые уже сегодня оказывают влияние на психическое развитие современных детей, - считает президент РАО, декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Зинченко. - Недавнее исследование ВЦИОМ показало, что профессия блогера пока не воспринимается как серьезная, однако интерес к ней растет в крупных городах. Мы видим, что современные дети не хотят быть космонавтами, как это было раньше. Школьники только и обсуждают блогеров. С одной стороны, любое стремление овладеть профессией похвально, но о чем говорят лидеры мнений из Сети? Сеют ли они разумное, доброе и вечное? Эти вопросы должны не просто интересовать каждого родителя, но и стать поводом для изучения той цифровой среды, в которой находятся наши дети и которая оказывает влияние на развитие системы ценностей подрастающего поколения. Необходимо уже сейчас выстроить эффективное взаимодействие с представителями блогосферы и медиаобразования, чтобы совершить переход от цифровых джунглей к цифровому обществу с цифровой моралью и цифровой этикой. Только так мы сможем обеспечить психологическое благополучие и социальную стабильность нашего общества в цифровой среде».

Дети сегодня фактически живут в Сети. Этим обеспокоены не только родители, но и ученые. Цифровая активность современных детей намного превышает показатели «экранного времени» их родителей. Ученые считают, что поколения «альфа» и «зумеров» отличают прежде всего ресурсные возможности и восприятие мира. Эти дети уже родились в эпоху тотальной цифры, когда смартфон и доступ к широкополосному интернету есть практически у каждого, а для достижения карьерного успеха совсем не обязателен переезд в крупные густонаселенные города. Вместе с тем, как отмечают специалисты, особенностью детей, рожденных после 1996 года, становится их цифровая незащищенность.

«Сегодня медиа - это уже больше, чем просто технологии, каналы, платформы, системы дистрибуции. Это особое социальное пространство, в котором проявляются свои институты, свои структуры и в котором существуют свои правила поведения и даже своя культура и, возможно, складывается своя этика, которая зачастую может отличаться от профессиональной или даже общечеловеческой», - отметила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

Ученые считают: запрещать - не выход, надо возглавить! Школьники должны уметь отличать фейк-ньюс от достоверной информации и освоить компетенции, помогающие выявить попытки кибербуллинга. Травля в интернете представляет не меньшую опасность, чем в реальной жизни, поэтому нужно формировать этику использования новых технологий.

Проблемы отсутствия границ и возможности контролировать распространение фейк-ньюс волнуют и немецких ученых. Они активно используют виртуальное игровое пространство для противодействия недостоверной информации. Ульрих Таузенд, референт по вопросам медиапедагогики Института медиапедагогики из Мюнхена рассказал о проекте Play Your Role. Он реализуется при поддержке Европейского Союза и содержит в себе 15 концепций мастер-классов, основанных на игровых методах, направленных против риторики ненависти в интернете.

«Необходимо рассказывать людям о риторике ненависти и объяснять, какие последствия она несет, - считает Ульрих Тузенд. - В рамках вузовского образования нужно развивать у учащихся навыки определения риторики ненависти и рассказывать о возможных способах борьбы с этой проблемой».

«Сегодня прозрачность - это основа доверия. Доверие - это новая валюта, - считает Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций Института "Высшая школа журналистики" СПбГУ. - Искренность окупается, как бы прагматично это ни звучало».

Что такое блогинг для современных школьников? Для них - это способ быстрого и менее трудозатратного успеха, а повсеместная цифровизация - возможность реализовать себя в творчестве. Исследования последних лет о выборе профессии будущего показывают, что нынешние дети уверены: хобби может приносить не только удовольствие от процесса, но и монетизироваться. Поэтому дети все чаще увлекаются блогингом и мечтают быть примером для подражания миллионов подписчиков.





«Российская газета» https://rg.ru/2020/12/04/pochemu-kumirami-shkolnikov-stanoviatsia-ne-kosmonavty-a-blogery.html

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