Почему кумирами школьников становятся не космонавты, а блогеры

«В век тотальной
цифровизации, когда процессы перехода от аналоговых технологий становятся
максимально быстрыми, необходимо остановиться и осмыслить те последствия,
которые уже сегодня оказывают влияние на психическое развитие современных
детей, - считает президент РАО, декан факультета психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова Юрий Зинченко. - Недавнее исследование ВЦИОМ показало, что профессия
блогера пока не воспринимается как серьезная, однако интерес к ней растет в
крупных городах. Мы видим, что современные дети не хотят быть космонавтами, как
это было раньше. Школьники только и обсуждают блогеров. С одной стороны, любое
стремление овладеть профессией похвально, но о чем говорят лидеры мнений из Сети?
Сеют ли они разумное, доброе и вечное? Эти вопросы должны не просто
интересовать каждого родителя, но и стать поводом для изучения той цифровой
среды, в которой находятся наши дети и которая оказывает влияние на развитие
системы ценностей подрастающего поколения. Необходимо уже сейчас выстроить
эффективное взаимодействие с представителями блогосферы и медиаобразования,
чтобы совершить переход от цифровых джунглей к цифровому обществу с цифровой
моралью и цифровой этикой. Только так мы сможем обеспечить психологическое
благополучие и социальную стабильность нашего общества в цифровой среде».
Дети сегодня фактически
живут в Сети. Этим обеспокоены не только родители, но и ученые. Цифровая
активность современных детей намного превышает показатели «экранного времени»
их родителей. Ученые считают, что поколения «альфа» и «зумеров» отличают прежде
всего ресурсные возможности и восприятие мира. Эти дети уже родились в эпоху
тотальной цифры, когда смартфон и доступ к широкополосному интернету есть
практически у каждого, а для достижения карьерного успеха совсем не обязателен
переезд в крупные густонаселенные города. Вместе с тем, как отмечают
специалисты, особенностью детей, рожденных после 1996 года, становится их
цифровая незащищенность.
Ученые считают: запрещать - не выход, надо возглавить!
Школьники должны уметь отличать фейк-ньюс от достоверной информации и освоить
компетенции, помогающие выявить попытки кибербуллинга. Травля в интернете
представляет не меньшую опасность, чем в реальной жизни, поэтому нужно
формировать этику использования новых технологий.
Проблемы отсутствия границ и возможности
контролировать распространение фейк-ньюс волнуют и немецких ученых. Они активно
используют виртуальное игровое пространство для противодействия недостоверной
информации. Ульрих Таузенд, референт по вопросам медиапедагогики Института
медиапедагогики из Мюнхена рассказал о проекте Play Your Role. Он реализуется
при поддержке Европейского Союза и содержит в себе 15 концепций мастер-классов,
основанных на игровых методах, направленных против риторики ненависти в
интернете.
«Необходимо рассказывать людям о риторике ненависти и
объяснять, какие последствия она несет, - считает Ульрих Тузенд. - В рамках
вузовского образования нужно развивать у учащихся навыки определения риторики
ненависти и рассказывать о возможных способах борьбы с этой проблемой».
«Сегодня прозрачность - это основа доверия. Доверие -
это новая валюта, - считает Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых
медиакоммуникаций Института "Высшая школа журналистики" СПбГУ. -
Искренность окупается, как бы прагматично это ни звучало».
Что такое блогинг для современных школьников? Для них
- это способ быстрого и менее трудозатратного успеха, а повсеместная
цифровизация - возможность реализовать себя в творчестве. Исследования
последних лет о выборе профессии будущего показывают, что нынешние дети
уверены: хобби может приносить не только удовольствие от процесса, но и
монетизироваться. Поэтому дети все чаще увлекаются блогингом и мечтают быть
примером для подражания миллионов подписчиков.
«Российская газета» https://rg.ru/2020/12/04/pochemu-kumirami-shkolnikov-stanoviatsia-ne-kosmonavty-a-blogery.html
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