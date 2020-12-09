Гатчинские пловцы завоевали бронзу

Соревнования впервые прошли в дистанционном формате. Это позволило охватить большее число юных областных пловцов, предоставить расширенную судейскую практику тренерскому штабу Ленинградской области.

В областном Первенстве приняли участие 20 сборных команд из 11 муниципальных образований Ленинградской области, составленных из 12 спортсменов: по две девушки 2011, 2010, 2009 г.р. и по два юноши 2009, 2008, 2007 г.р.

Участники соревновались в двоеборье 50 + 100 метров одним стилем плавания и на обязательных дистанциях 200 к/пл для юношей 2007, 2008 г.р. и девушек 2009 г.р. и 100 к/пл для юношей 2009 г.р., девушек 2010, 2011 г.р. В эстафетном плавании принимали участие сильнейшие спортсмены команды.

По наибольшим суммам очков таблицы FINA за индивидуальные виды программы и эстафетное плавание в командном зачете первое место заняла команда Выборгского района, которая набрала 12548 очков, на втором месте – Волховский район (11715 очков), бронзу присудили команде Гатчинского района (11085 очков).

Гатчинский район на соревнованиях представили сразу пять команд, куда вошли воспитанники Гатчинской ДЮСШ № 2, Коммунарской ДЮСШ и спортивной школы «Киви». Они также завоевали призовые места в личном первенстве.

Анна Рога заняла первое место в двоеборье 50+100 брасс (545 очко). Полина Соснина заняла второе место в категории 50 +100 м. Антон Москвин занял второе место в двоеборье 50+100 вольным стилем (651 очко). Игорь Ромаш занял третье место в двоеборье 50+100 брасс (591 очко). Третье место в двоеборье 50+100 брасс заняли Ксения Васина (339 очков) и Анна Янковская (441 очко). Степан Коротков занял второе место в категории 50+100 м батт. Федор Леганьков занял второе место в категории 50+100 м н/сп. На третьем месте в категории 50 + 100 м в/ст – Егор Флусов и Дарья Остренко.

В эстафетном плавании в категории 4х50 м в/ст третье место заняла команда Гатчинского района, куда вошли Анна Захарова, Анна Рога, Полина Соснина, Дарья Остренко. На втором месте в категории 4х50 м в/ст: Егор Флусов, Михаил Федорин, Антон Москвин, Николай Остренко. Бронзовые медали команды из Гатчинского района завоевали в категориях 4х50 м в/ст, 4х50 м к/пл.