Гатчинские пловцы завоевали бронзу

Соревнования впервые
прошли в дистанционном формате. Это позволило охватить большее число юных
областных пловцов, предоставить расширенную судейскую практику тренерскому
штабу Ленинградской области.
В областном Первенстве
приняли участие 20 сборных команд из 11 муниципальных образований Ленинградской
области, составленных из 12 спортсменов: по две девушки 2011, 2010, 2009 г.р. и
по два юноши 2009, 2008, 2007 г.р.
Участники соревновались в
двоеборье 50 + 100 метров одним стилем плавания и на обязательных дистанциях
200 к/пл для юношей 2007, 2008 г.р. и девушек 2009 г.р. и 100 к/пл для юношей
2009 г.р., девушек 2010, 2011 г.р. В эстафетном плавании принимали участие
сильнейшие спортсмены команды.
По наибольшим суммам
очков таблицы FINA за индивидуальные виды программы и эстафетное плавание в
командном зачете первое место заняла команда Выборгского района, которая
набрала 12548 очков, на втором месте – Волховский район (11715 очков), бронзу
присудили команде Гатчинского района (11085 очков).
Гатчинский район на
соревнованиях представили сразу пять команд, куда вошли воспитанники Гатчинской
ДЮСШ № 2, Коммунарской ДЮСШ и спортивной школы «Киви». Они также завоевали
призовые места в личном первенстве.
Анна Рога заняла первое
место в двоеборье 50+100 брасс (545 очко). Полина Соснина заняла второе место в
категории 50 +100 м. Антон Москвин занял второе место в двоеборье 50+100
вольным стилем (651 очко). Игорь Ромаш занял третье место в двоеборье 50+100
брасс (591 очко). Третье место в двоеборье 50+100 брасс заняли Ксения Васина
(339 очков) и Анна Янковская (441 очко). Степан Коротков занял второе место в
категории 50+100 м батт. Федор Леганьков занял второе место в категории 50+100
м н/сп. На третьем месте в категории 50 + 100 м в/ст – Егор Флусов и Дарья
Остренко.
В эстафетном плавании в
категории 4х50 м в/ст третье место заняла команда Гатчинского района, куда
вошли Анна Захарова, Анна Рога, Полина Соснина, Дарья Остренко. На втором месте
в категории 4х50 м в/ст: Егор Флусов, Михаил Федорин, Антон Москвин, Николай
Остренко. Бронзовые медали команды из Гатчинского района завоевали в категориях
4х50 м в/ст, 4х50 м к/пл.