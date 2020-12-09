«Молодёжка ОНФ» провела акцию #ОставайсяДонором в центре Санкт-Петербурга

- В период пандемии коноравирусной инфекции банки крови особенно нуждаются в донорах. Мы призываем вас не оставаться равнодушными, ведь, если можешь, нужно помогать, - отметил участник «Молодёжки ОНФ» в Ленинградской области Сергей Иващенко.

Подобные «донорские дни» ребята вместе с Центром крови проводят в регионе уже 5-рый раз. Первые акции стартовали в марте, в начале пандемии коронавируса. С того момента к «Молодёжке ОНФ» присоединяются все больше доноров. Сегодня из 40 человек 20 пришли уже на вторичную донацию.

- Я сдавал кровь во второй раз. На самом деле быть донором очень просто, это реальная помощь тем людям, которым сейчас нужна именно ваша группа крови, - говорит донор Игорь Бельский.

А жительница Санкт-Петербурга Арина сейчас уже и не вспомнит, сколько раз становилась донором. Девушка регулярно сдает кровь с 18 лет.

- Ты отдаешь частичку себя, проверяешь состояние своего организма, поддерживаешь здоровье в хорошей форме, - добавляет Арина.

Выездная донорская акция прошла с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Для того, чтобы не создавать скопления людей, доноров записали на разное время. Термометрия на входе, масочный и перчаточный режим – организаторы постарались сделать все необходимое для безопасности доноров.

- Мы благодарим «Молодёжку ОНФ» за то, что ребята уже не первый раз помогают привлечь доноров. Это дело важное и нужное, особенно сегодня, когда ощущается недостаток компонентов крови, - сказал заведующий Единым донорским центром Центра оказания трансфузиологической помощи Владимир Воинков.

Всероссийский марафон #Оставайся донором, который «Молодёжка ОНФ» проводит совместно со Службой крови, стартовал весной. В первые два этапа в апреле и июне этого года его участниками стали порядка 70 тысяч человек в 76 регионах страны. Третий этап акции, которая стартовала в июле и завершилась в сентябре, поддержали уже 128 тысяч человек.

Всероссийский марафон обещает стать ежегодным. Подробнее о донациях можно узнать на портале Службы крови www.yadonor.ru. Горячая линия 8 (800) 333-33-30 работает круглосуточно, звонок по России – бесплатный. На сайте оставайсядонором.рф можно ознакомиться с перечнем центров переливания крови, а также прочитать рекомендации по подготовке к процедуре и полезные для здоровья доноров советы.