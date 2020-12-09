«Молодёжка ОНФ» провела акцию #ОставайсяДонором в центре Санкт-Петербурга

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В период пандемии коноравирусной инфекции банки крови особенно нуждаются в
донорах. Мы призываем вас не оставаться равнодушными, ведь, если можешь, нужно
помогать, - отметил участник «Молодёжки
ОНФ» в Ленинградской области Сергей Иващенко.
Подобные
«донорские дни» ребята вместе с Центром крови проводят в регионе уже 5-рый раз.
Первые акции стартовали в марте, в начале пандемии коронавируса. С того момента
к «Молодёжке ОНФ» присоединяются все больше доноров. Сегодня из 40 человек 20
пришли уже на вторичную донацию.
- Я сдавал кровь во второй раз. На самом
деле быть донором очень просто, это реальная помощь тем людям, которым сейчас
нужна именно ваша группа крови, - говорит
донор Игорь Бельский.
А
жительница Санкт-Петербурга Арина сейчас уже и не вспомнит, сколько раз
становилась донором. Девушка регулярно сдает кровь с 18 лет.
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Ты отдаешь частичку себя, проверяешь состояние своего организма, поддерживаешь
здоровье в хорошей форме, - добавляет Арина.
Выездная
донорская акция прошла с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.
Для того, чтобы не создавать скопления людей, доноров записали на разное время.
Термометрия на входе, масочный и перчаточный режим – организаторы постарались
сделать все необходимое для безопасности доноров.
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Мы благодарим «Молодёжку ОНФ» за то, что ребята уже не первый раз помогают
привлечь доноров. Это дело важное и нужное, особенно сегодня, когда ощущается
недостаток компонентов крови, - сказал заведующий
Единым донорским центром Центра оказания трансфузиологической помощи Владимир
Воинков.
Всероссийский
марафон #Оставайся донором, который «Молодёжка ОНФ» проводит совместно со
Службой крови, стартовал весной. В первые два этапа в апреле и июне этого года
его участниками стали порядка 70 тысяч человек в 76 регионах страны. Третий
этап акции, которая стартовала в июле и завершилась в сентябре, поддержали уже
128 тысяч человек.
Всероссийский
марафон обещает стать ежегодным. Подробнее о донациях можно узнать на портале
Службы крови www.yadonor.ru. Горячая линия 8 (800) 333-33-30 работает
круглосуточно, звонок по России – бесплатный. На сайте оставайсядонором.рф
можно ознакомиться с перечнем центров переливания крови, а также прочитать
рекомендации по подготовке к процедуре и полезные для здоровья доноров советы.