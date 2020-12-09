У легендарного вырицкого дуба появилась табличка

Это могучее дерево считается одним из самых старых в Гатчинском районе — ему не менее 250 лет. Дуб находится в поселке Вырица, на берегу реки Оредеж (ул. Береговая). Его высота - 17 метров, диаметр ствола на высоте 1,3 метра — один метр.

По местной легенде, дуб был посажен семьей Кондратия Алексеева, переселенца из деревни Межно, в конце XVIII века - при их переселении в пустовавшую до того несколько десятилетий деревню Вырицу. По информации краеведа Андрея Степанова, Кондратий Алексеев - один из предков писателя и ученого Ивана Ефремова, уроженца Вырицы. Потомками Кондратия Алексеева считаются и многие другие коренные жители Вырицы. Таким образом, этот дуб представляет ценность не только природную и историческую, но и культурологическую.

В Национальный реестр старовозрастных деревьев России вырицкий дуб был занесен 23 октября 2018 года (№ анкеты 771). А 4 декабря 2020 года, по согласованию с администрацией Вырицкого городского поселения, рядом с этим деревом была установлена информационная табличка.

По словам добивавшегося этого не один год Андрея Степанова, установка таблички стала возможна благодаря поддержке депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной. Местные жители также благодарят Зою Личенко за разработку профессионального макета таблички и депутата Вырицкого поселения Игоря Козьмина за помощь в организации и приемке работ.