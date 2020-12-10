Гатчинская детская музыкальная школа – в числе лучших в России

В отборочном этапе
конкурса приняли участие 446 преподавателей, из которых 124 вышли в финальный
этап, и 148 школ из 60 регионов, из которых 91 прошла в финал.
Призёрами стали 10
детских школ искусств и 5 преподавателей. В их числе - Гатчинская детская
музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова, которую возглавляет Андрей Церр.
Победителей
поздравила глава Министерства культуры Ольга Любимова. Отметив невероятный
педагогический труд, который стоит за каждым одарённым ребёнком, она зачитала
обращение вице-спикера правительства РФ Татьяны Голиковой, которая подчеркнула
важность роли преподавателя в развитии детских талантов.