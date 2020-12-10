Гатчинская детская музыкальная школа – в числе лучших в России

Гатчинская детская музыкальная школа – в числе лучших в России

Сегодня в Российском фонде культуры состоялась церемония награждения победителей общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств», учреждённых Минкультуры России.

Рубрики : Культура     10 Dec 2020

В отборочном этапе конкурса приняли участие 446 преподавателей, из которых 124 вышли в финальный этап, и 148 школ из 60 регионов, из которых 91 прошла в финал.

Призёрами стали 10 детских школ искусств и 5 преподавателей. В их числе - Гатчинская детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова, которую возглавляет Андрей Церр.

Победителей поздравила глава Министерства культуры Ольга Любимова. Отметив невероятный педагогический труд, который стоит за каждым одарённым ребёнком, она зачитала обращение вице-спикера правительства РФ Татьяны Голиковой, которая подчеркнула важность роли преподавателя в развитии детских талантов.

 Фото пресс-службы Министерства культуры РФ

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