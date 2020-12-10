«Муслим»: за добро воздаётся добром

Накануне Декады инвалидов, которая проводится с 1 по 10 декабря, в администрацию Гатчинского района обратился известный предприниматель, учредитель фермерского хозяйства «Муслим» Маариф Алекперов и предложил благотворительную помощь – продовольственные наборы. Мало того, он и его единомышленники организовали волонтерскую группу, которая готова развозить продукты нуждающимся.

- Помощь была принята с радостью, - рассказывает руководитель отдела по организационной работе с населением администрации Гатчинского района Анна Соколова. - Мы принимаем заявки от малоимущих семей, в которых проживают инвалиды. Затем созваниваемся с ними и предупреждаем, когда и кто привезет наборы, чтобы люди не волновались.

«Гатчинская правда» решила навестить фермерское хозяйство «Муслим» и увидеть, как это работает.

Хозяйство «Муслим» расположилось в полях в районе деревни Малое Верево. Из Гатчины на машине ехать около 10-15 минут. В оптово-розничном магазине, напоминающем продуктовый рай, царила необычная суета. За витринами с гастрономическими изысками на огромном столе сотрудники фасовали большие коробки с фирменной наклейкой «Муслим». Набор продуктов получается богатый. Десяток яиц, мясо, палка колбасы, сыр, творог, сметана, молоко, сливочное масло, несколько пакетов разной крупы, картошка, морковь, лук - столько за неделю не съешь. Все исключительно свежее и аппетитное.

Напомним нашим читателям, что известный предприниматель Маариф Алекперов, являясь соучредителем ряда компаний, много лет занимается благотворительной деятельностью: помогает детским домам, молодежи, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Мы попросили Маарифа Нураддиновича рассказать о его новом социальном проекте.

- Для меня это важно, потому что я и моя семья, мы все живем в Гатчинском районе. Фермерское хозяйство «Муслим» было создано около восьми лет назад. Сейчас у нас работает примерно 120 человек, в том числе 10-12 человек с ограниченными возможностями здоровья. Мы развиваем несколько направлений. Основное – производство свежего мяса: баранины и говядины. У нас есть сертифицированная бойня, поэтому мясо всегда свежее. Здесь же выращиваем кур, гусей и уток. Занимаемся производством молока. Только сыров у нас 15 видов. А вообще молочной продукции – 45 наименований. Большой популярностью пользуется интернет-магазин. Мы постоянно придумываем благотворительные акции. У нас это было принято всегда, еще до открытия этого предприятия. Мы хотим, чтобы наша помощь была ощутима и полезна. В продуктовом наборе только свежие натуральные продукты, в том числе те виды, которые малоимущие люди, семьи с инвалидами, вряд ли смогут себе позволить. Мы развозим наборы по субботам. Так как не используем заморозку, коробки фасуем накануне доставки. За одну субботу доставляется 50 наборов, - рассказывает Маариф Алекперов.

Люди принимают подарки по-разному. У одних сразу эмоции через край. Другие принимают сдержанно, открывают, но в душе все равно не верят. Проходит время, и раздается радостный звонок в администрацию или в хозяйство: «Мы никогда в жизни таких подарков не получали!» К слову, и в «Гатчинскую правду» уже поступают звонки от наших читателей, которые передают слова огромной благодарности за столь щедрые подарки, сформированные с уважением и заботой.

В Гатчинском районе уже было пять поставок. Следующая назначена на 12 декабря. Маариф говорит, что поставил планку сделать до 1000 наборов. Возможно, часть из них будет роздана в других районах Ленобласти.

Все социальные проекты Маариф реализует вместе со своими единомышленниками. Продуктовые наборы развозят друзья, сотрудники, их дети, в том числе два сына Маарифа. В начале декабря к нему обратились люди с ограниченными возможностями, которые работают в хозяйстве «Муслим», и те, кто не работает, но им здесь помогали раньше. Увидев в социальных сетях, что началась очередная акция помощи, они выразили готовность помогать другим и сделать свой вклад в общее дело.

- Это то, к чему мы стремились, - радуется Маариф. - Мы начали получать плоды. Из Тосненского района звонили, хотят приехать к нам и поработать волонтерами. Я ни в коем случае людей не отталкиваю, только привлекаю. Те, кто работал на прошлой неделе, отдохнут, а новые волонтеры получат возможность поучаствовать. Хочу отметить, что без участия администрации Гатчинского района нам было бы сложно оказать адресную помощь. За счет своих возможностей мы могли бы вычислить максимум 50 семей. А администрация дает точную информацию – где проживают именно малоимущие семьи с инвалидами. Такое точное попадание - самое главное. У нас есть возможность оказать помощь, а благодаря администрации мы помогаем действительно нуждающимся.

Маариф выразил благодарность администрации Гатчинского района, главе администрации Людмиле Николаевне Нещадим, ее заместителю Ольге Павловне Мясниковой, с которой он плотно сотрудничает в рамках социального проекта.

- На этом мы не будем останавливаться, - заверил Маариф. – В наших планах – расширить возможности этого благотворительного проекта. Форму помощи мы сейчас обсуждаем с администрацией Гатчинского района. Хотелось бы показать людям, что бизнес не может существовать без поддержки правительства Лен-области, без поддержки губернатора. Мы хотим, чтобы люди знали, что в Ленинградской области замечательный губернатор. Он поддерживает бизнес, бизнес поддерживает людей, а люди поддерживают власть. За добро воздается добром. А наша помощь – уже точно не последняя.



