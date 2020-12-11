Будьте осторожнее в виртуальном мире!

Предупреждения правоохранительных органов тщетны: граждане продолжают вступать в разговоры с мошенниками по телефону, верят на слово и безропотно выполняют указания. После чего, обнаружив кражу денег со своих банковских счетов, обращаются в полицию. Расследовать такие преступления непросто.

5-го декабря в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от 27-летней женщины, находящейся в декретном отпуске. Ей позвонила незнакомая дама, представилась сотрудником банка и сообщила, что с ее банковскими картами происходят некорректные операции. Чтобы проверить это, владелице карт предложили установить на смартфон приложение, что она и сделала. И в ходе дальнейшего разговора предоставила звонившей «сотруднице банка» данные программы, предназначенной для удаленного доступа к устройству. С помощью данной программы мошенница вошла в онлайн-банк, установленный на смартфоне, и оформила кредит на сумму более 53 тысяч рублей. После чего эти деньги были переведены на другую карту.

3-го декабря в Сиверский отдел полиции обратилась 70-летняя жительница Белогорки: она потеряла свой мобильник, а номер был привязан к банковской карте. После этого в офисе банка она обнаружила, что с карты списано 8800 рублей.

В тот же день 67-летней жительнице Гатчины позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка, и сообщила, что с банковской карты пенсионерки пытались снять деньги. Чтобы пресечь эти действия, надо продиктовать ей коды, которые придут на телефон. Пенсионерка выполнила указания мошенников, в результате чего ущерб составил 30 тысяч рублей.

31-летняя жительница Никольского 2-го декабря увидела на сайте «Авито» объявление о продаже дачного участка. Позвонила продавцу и договорилась с ним о задатке в 20 тысяч рублей за приостановку объявления. Женщина перевела деньги на его банковскую карту, после чего телефон продавца выключился, и на связь он больше не вышел. Обманутая покупательница обратилась в полицию.

Другая жительница Никольского заказала на интернет-сайте авиабилет Санкт-Петербург – Киров, оплатила через онлайн-банк более 3000 рублей, ввела данные своей банковской карты. После подтверждения ей пришло сообщение, что произошел сбой и необходимо повторить перевод. Таким образом женщина перевела на неизвестный сайт более 11 тысяч рублей.

1-го декабря в гатчинскую полицию поступило несколько заявлений от жертв виртуальных мошенников. 57-летняя жительница Гатчины заказала на сайте мобильный телефон. Когда открылась вкладка для оплаты заказа, женщина ввела реквизиты своей карты – и с нее списалось 37 тысяч рублей. Ущерб вместо телефона.

Гатчинской пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что на ее имя оформлен кредит на 150 тысяч рублей. Далее женщину переключили на другую «сотрудницу банка» по имени Мария. Она велела погасить этот кредит, чтобы обезопасить свои денежные средства. Пенсионерка пошла в банк, оформила кредит и перевела на указанный злоумышленниками номер телефона 55 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, отправилась в полицию.

По фактам мошенничеств и краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.