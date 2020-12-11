Географический диктант собрал рекордное количество участников

Инициатором проведения данной акции является Президент Российской Федерации, председатель Попечительского совета Российского географического общества Владимир Путин. В этом году для участия в акции зарегистрировалось рекордное количество площадок – 6450 в 112 странах. Свои знания проверили участники на всех континентах за исключением Антарктиды. Диктант написали даже в космосе – на Международной космической станции. В этом году написать Географический диктант можно было сразу на 11 языках: русском, английском, немецком, французском, испанском, китайском, турецком, арабском, итальянском, португальском и хинди.

Географический диктант состоял из двух блоков вопросов. Основную часть из них разработал игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Ровшан Аскеров. Кроме того, впервые за все время проведения акции в состав заданий вошли вопросы, написанные обычными людьми – победителями конкурса РГО «Напиши вопрос для Географического диктанта».

В Гатчинском районе акция прошла на базе Гатчинских школ № 7, № 8, № 9 и в Рождественской школе. В связи с пандемией участники акции могли написать диктант, как на самих площадках, так и дистанционно. Всего в Географическом диктанте приняли участие 495 школьников и педагогов Гатчинского района.

Свои результаты участники онлайн-версии диктанта могли увидеть сразу после прохождения. В очном и дистанционном варианте свой балл можно узнать с 15 января 2021 года на сайте акции https://dictant.rgo.ru/.