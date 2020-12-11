Ленинградское УФАС и Банк России призвали СМИ сообща пресекать деятельность нелегальных финансовых организаций

Прежде всего участникам семинара разъяснили, что относится к финансовым услугам и какие виды финансовых организаций существуют, ведь это далеко не только банк или микрофинансовая организация. Сюда относятся брокерские конторы, ломбарды, страховые организации, клиринговые и лизинговые компании и др.

Заместитель руководителя Ленинградского УФАС России Елена Русанова рассказала о наиболее распространенных видах нарушений, с которыми сталкивается антимонопольный орган, о регулировании рекламы финансовых услуг, требованиях к такой рекламе.

Как показывает практика, чаще всего нарушается требования об указании наименования лица, оказывающего финансовые услуги (указание торгового знака не является наименованием). Следующее по распространенности нарушение - обещание в будущем конкретной доходности вложений, если такая доходность не может быть определена на момент заключения договора. Также закон запрещает умалчивать об иных условиях оказания услуг, влияющих на сумму доходов или расходов клиентов финансовой организации, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.

Рекламодателям, а также рекламораспространителям стоит учесть, что размещение привлекательной для потребителя информации крупным шрифтом, а менее привлекательной – нечитабельным способом, свидетельствует о недобросовестности рекламы. Подлежит пресечению реклама услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов (нет лицензии, аккредитации).

Для кредитных организаций штраф за ненадлежащую рекламу своих услуг может достигать 800 тысяч. Для иных организаций (микрофинансовых, ломбардов и т.д.) – до 500 тысяч. К ответственности может быть привлечен и распространитель рекламы.

Елена Русанова: «В результате недобросовестной финансовой рекламы в основном страдают физические лица, имеющие и без того непростое финансовое положение, граждане, оставшиеся без стабильного заработка. Активизация недобросовестных рекламодателей происходит зачастую в условиях, когда люди ищут любую возможность дополнительной финансовой поддержки, стараются сохранить свои накопления за счет депозитов, а зачастую и приумножить уже накопленное, в погоне за высоким процентом, становятся жертвами недобросовестных рекламодателей».

О признаках нелегальной деятельности на финансовых рынках рассказала Екатерина Федорова - ведущий эксперт отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России.

Рекламораспространителю стоит учитывать, что нелегальные организации часто прикрываются статусом добросовестных участников финансового рынка и имитируют их деятельность, поэтому прежде чем публиковать рекламу финансовых услуг, следует проверить, есть ли у рекламодателя разрешение либо лицензия Банка России на оказание таких услуг. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Чаще всего нелегалы маскируются под игроков рынка ценных бумаг, а именно форекс-дилеров и брокеров. Отдельно стоит выделить «черных» кредиторов и финансовые пирамиды.

Отсутствие наименования юридического лица, баснословные проценты от вкладов, обещание «золотых гор» – все это должно насторожить. Однако ввиду недостаточной финансовой грамотности потребители зачастую не могут отличить легальную организацию от нелегальной. В связи с этим, Банк России и антимонопольная служба призывают СМИ быть внимательнее к размещаемой в своих изданиях рекламе. Это поможет оградить от финансовых рисков людей, которые могут быть втянуты рекламой в нелегальную деятельность на финансовом рынке. Ведь только совместными усилиями можно обезопасить потребителей.

Екатерина Федорова: «Реклама нелегальных финансовых организаций не только нарушает права потребителей, но и снижает доверие к легальным участникам финансового рынка. Предварительная проверка рекламодателя не займет много сил и времени, но поможет СМИ избежать репутационных и правовых рисков».