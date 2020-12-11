Полуфиналисты «Губернаторского кадрового резерва»

Конкурсанты
уже продемонстрировали свои замечательные личностные и профессиональные
качества на дистанционном тестировании и показали знания законодательства
Российской Федерации.
Полуфинал
конкурса состоится 15 декабря на территории курорта «Игора», где участников
ждёт учебная форсайт-сессия по четырем актуальным направлениям: «Современное
образование», «Социальная реформа», «Комфортная городская среда,
благоустройство», «Экология, обращение с отходами».
Те,
кто не попал на следующие этапы конкурса, остаются в поле зрения организаторов
«Губернаторского кадрового резерва»: всех их отличает активная позиция,
решительность и упорство.
В
списке полуфиналистов от гатчинского района - Архаров Александр Валерьевич, Кучер
Светлана Евгеньевна и Федоренко Виктор Игоревич.