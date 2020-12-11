Полуфиналисты «Губернаторского кадрового резерва»

Полуфиналисты «Губернаторского кадрового резерва»

В полуфинал конкурса «Губернаторский кадровый резерв» проходят 40 самых амбициозных и целеустремлённых участников, в числе которых трое гатчинцев.

Рубрики : Общество     11 Dec 2020

Конкурсанты уже продемонстрировали свои замечательные личностные и профессиональные качества на дистанционном тестировании и показали знания законодательства Российской Федерации.

Полуфинал конкурса состоится 15 декабря на территории курорта «Игора», где участников ждёт учебная форсайт-сессия по четырем актуальным направлениям: «Современное образование», «Социальная реформа», «Комфортная городская среда, благоустройство», «Экология, обращение с отходами».

Те, кто не попал на следующие этапы конкурса, остаются в поле зрения организаторов «Губернаторского кадрового резерва»: всех их отличает активная позиция, решительность и упорство.

В списке полуфиналистов от гатчинского района - Архаров Александр Валерьевич, Кучер Светлана Евгеньевна и Федоренко Виктор Игоревич.

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