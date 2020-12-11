«Соловушки» стали победителями

Юные музыканты заняли первое место в международном конкурсе АRT START.
Поздравляем
ребят с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов!
Участники ансамбля ручных колокольчиков «Соловушки» из детского сада № 50, неоднократные победители международных конкурсов снова привезли в родной поселок Вырица победу.
Юные музыканты заняли первое место в международном конкурсе АRT START.
Поздравляем
ребят с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов!
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