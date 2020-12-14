Дополнительная поддержка ковидным госпиталям

Из резервного фонда Ленинградской области выделено 76,8 млн рублей для дополнительного оснащения перепрофилированных стационаров.
Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Согласно документу, средства пойдут на модернизацию
систем медицинского газоснабжения, установку кислородных концентраторов, а
также на проведение ремонта для развертывания дополнительных коек под
коронавирус.
В частности, поддержку получат ЛОКБ, Бокситогорская,
Всеволожская, Гатчинская, Кингисеппская, Ломоносовская, Лужская, Приозерская,
Рощинская, Сланцевская и Тихвинская больницы.
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