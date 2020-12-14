Дополнительная поддержка ковидным госпиталям

Согласно документу, средства пойдут на модернизацию систем медицинского газоснабжения, установку кислородных концентраторов, а также на проведение ремонта для развертывания дополнительных коек под коронавирус.

В частности, поддержку получат ЛОКБ, Бокситогорская, Всеволожская, Гатчинская, Кингисеппская, Ломоносовская, Лужская, Приозерская, Рощинская, Сланцевская и Тихвинская больницы.