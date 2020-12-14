Лучший социальный проект региона – гатчинский!

На
региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года» было подано более 50
заявок. Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере дополнительного
образования и воспитания детей был признан проект «Английский с Дариной и
Олегом» гатчинского предпринимателя, руководителя лингвистического центра
«Диалог» Елены Тааме.
Подробно
об этом проекте мы рассказывали в статье «Английский с Дариной и Олегом — для
всех малышей» («Гатчинская правда», 5 ноября 2020 года). Напомним, суть проекта
заключается в проведении бесплатных дистанционных курсов английского языка для
детей до семи лет. Проект пользуется большой популярностью среди маленьких
гатчинцев и их родителей, так как в нём используются инновационные методы
запоминания и игровые элементы, основанные на взаимодействии со сверстниками.
Напомним,
что конкурс «Лучший социальный проект года» проводится с 2015 года. Он
инициирован Российским государственным социальным университетом и поддержан
Министерством экономического развития Российской Федерации и Агентством
стратегических инициатив (АСИ). Конкурс направлен на поиск и выявление лучших
проектов субъектов социального предпринимательства, осуществляющих социально
ориентированную деятельность.
За
минувшие годы на конкурс было представлено более 3 тысяч социальных
предпринимательских проектов, из которых почти тысяча стали финалистами
регионального этапа и более пятидесяти - лауреатами федерального этапа. В 2019
году проект присоединился к президентской платформе «Россия — страна
возможностей», после чего число проектов-участников конкурса возросло более чем
в 1,5 раза.
Фото с личной страницы Елены Тааме