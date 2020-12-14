Лучший социальный проект региона – гатчинский!

На региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года» было подано более 50 заявок. Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей был признан проект «Английский с Дариной и Олегом» гатчинского предпринимателя, руководителя лингвистического центра «Диалог» Елены Тааме.

Подробно об этом проекте мы рассказывали в статье «Английский с Дариной и Олегом — для всех малышей» («Гатчинская правда», 5 ноября 2020 года). Напомним, суть проекта заключается в проведении бесплатных дистанционных курсов английского языка для детей до семи лет. Проект пользуется большой популярностью среди маленьких гатчинцев и их родителей, так как в нём используются инновационные методы запоминания и игровые элементы, основанные на взаимодействии со сверстниками.

Напомним, что конкурс «Лучший социальный проект года» проводится с 2015 года. Он инициирован Российским государственным социальным университетом и поддержан Министерством экономического развития Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Конкурс направлен на поиск и выявление лучших проектов субъектов социального предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность.

За минувшие годы на конкурс было представлено более 3 тысяч социальных предпринимательских проектов, из которых почти тысяча стали финалистами регионального этапа и более пятидесяти - лауреатами федерального этапа. В 2019 году проект присоединился к президентской платформе «Россия — страна возможностей», после чего число проектов-участников конкурса возросло более чем в 1,5 раза.

Фото с личной страницы Елены Тааме