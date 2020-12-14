Студенты ГИЭФПТ – в числе лучших управленцев страны

В Национальном финале Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» приняли участие студенты факультета менеджмента, социальной работы и туризма ГИЭФПТ (декан факультета - кандидат экономических наук, доцент Лариса Иосифовна Манчинская, заведующий кафедрой маркетинга - доктор экономических наук, доцент Владислав Александрович Левизов).
Финалистами стали студент второго курса Вадим
Кузьменко (291 группа) и студенты третьего курса Олеся Осипова и Алексей
Жемчугов (281 группа). Это хорошие результаты и прекрасный опыт для будущих
управленцев, который поможет им достичь еще больших высот в учебе и выбранной
профессии.
Всего на отборочный этап проекта было подано более
120 тысяч заявок от студентов и выпускников образовательных учреждений в
возрасте от 18 до 25 лет. За места в финале на окружных соревнованиях боролись
1165 студентов, только 157 из них стали финалистами. Это представители более
чем 90 вузов страны.
Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального
проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Организатором проекта является Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.