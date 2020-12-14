Студенты ГИЭФПТ – в числе лучших управленцев страны

В Национальном финале Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» приняли участие студенты факультета менеджмента, социальной работы и туризма ГИЭФПТ (декан факультета - кандидат экономических наук, доцент Лариса Иосифовна Манчинская, заведующий кафедрой маркетинга - доктор экономических наук, доцент Владислав Александрович Левизов).

Финалистами стали студент второго курса Вадим Кузьменко (291 группа) и студенты третьего курса Олеся Осипова и Алексей Жемчугов (281 группа). Это хорошие результаты и прекрасный опыт для будущих управленцев, который поможет им достичь еще больших высот в учебе и выбранной профессии.

Всего на отборочный этап проекта было подано более 120 тысяч заявок от студентов и выпускников образовательных учреждений в возрасте от 18 до 25 лет. За места в финале на окружных соревнованиях боролись 1165 студентов, только 157 из них стали финалистами. Это представители более чем 90 вузов страны.

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Организатором проекта является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.



