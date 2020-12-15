«Единая Россия» предлагает расширить возможности использования маткапитала на социально важные направления

Предложение
о расширении возможностей использования материнского капитала озвучила
модератор Социального онлайн-форума «Единой России», депутат заксобрания Красноярского
края Елена Пензина. Она рассказала о том, вопрос об использовании
средств маткапитала на садики, открытые индивидуальными предпринимателями,
неоднократно поступал при подготовке Форума.
«В
таких садах применяется так называемое домашнее обучение, и интерес к ним
огромен, особенно в условиях пандемии. Полагаем, что было бы справедливым
предусмотреть оплату таких садов, открытых индивидуальным предпринимателями.
Просим рассмотреть такую возможность», - сказала Елена Пензина.
Напомним,
в понедельник, 14 декабря «Единая Россия» провела первый Социальный
онлайн-форум. В нем приняли участие Президент Владимир Путин,
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета
партии Андрей Турчак, а также федеральные министры, главы регионов,
представители законодательной власти, волонтеры. В ходе форума участники
обсудили возможности и перспективы развития добровольческой деятельности. Также
речь шла о дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, медиков и
педагогов во время пандемии коронавируса. Владимир Путин поддержал ряд
инициатив «Единой России», в том числе, о страховании педагогов и
немедицинского персонала больниц от риска заражения COVID-19, о продлении
возможности безрецептурной онлайн-продажи лекарств, а также о продлении беззаявительного
прядка предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ.
По
словам регионального координатора партийного проекта «Крепкая семья», депутата
Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной,
«Единая Россия» выступила с очень значимой и актуальной инициативой по
расширению возможности использования материнского капитала. «Предлагается
разрешить направлять средства маткапитала на оплату посещения детьми детских
садов, открытых индивидуальными предпринимателями, - отметила она. - Этот вопрос
широко обсуждался в Ленинградской области – поступали обращения от родителей с
разных муниципальных районов, в первую очередь тех, в которых пока еще не
хватает мест в муниципальных детских садах для всех желающих. В решении этого
вопроса Ленинградская область выступила пионером: в декабре прошлого года было
принято постановление правительства Ленинградской области о введении новой меры
социальной поддержки - ежемесячной выплаты на ребенка, которому не выдано
направление в муниципальную образовательную организацию в связи с отсутствием
мест». С 1 января 2020 года ленинградские семьи уже пользуются данной мерой
поддержки, она востребована. Семьи получают выплаты для оплаты посещения
частных детских садов.
«Поэтому
мы на опыте нашего региона можем заявить о том, что новое направление
использования средств материнского капитала будет востребовано в масштабах
страны. Регионов, где еще сохраняются очереди на поступление в детский сад,
немало», - подчеркнула координатор проекта.
«Но
есть и другая сторона этой инициативы, которая станет доступна семьям нашего
региона: есть детские сады, которые используют авторские методики дошкольного
образования, и интерес к ним растет. Полагаю, что дать возможность семьям
использовать средства материнского капитала для оплаты услуг садиков, открытых
индивидуальными предпринимателями, будет справедливо. У семей появится право
выбора образовательной программы для воспитания своих детей», - добавила
Людмила Тептина.