«Единая Россия» предлагает расширить возможности использования маткапитала на социально важные направления

Предложение о расширении возможностей использования материнского капитала озвучила модератор Социального онлайн-форума «Единой России», депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина. Она рассказала о том, вопрос об использовании средств маткапитала на садики, открытые индивидуальными предпринимателями, неоднократно поступал при подготовке Форума.

«В таких садах применяется так называемое домашнее обучение, и интерес к ним огромен, особенно в условиях пандемии. Полагаем, что было бы справедливым предусмотреть оплату таких садов, открытых индивидуальным предпринимателями. Просим рассмотреть такую возможность», - сказала Елена Пензина.

Напомним, в понедельник, 14 декабря «Единая Россия» провела первый Социальный онлайн-форум. В нем приняли участие Президент Владимир Путин, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, а также федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти, волонтеры. В ходе форума участники обсудили возможности и перспективы развития добровольческой деятельности. Также речь шла о дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса. Владимир Путин поддержал ряд инициатив «Единой России», в том числе, о страховании педагогов и немедицинского персонала больниц от риска заражения COVID-19, о продлении возможности безрецептурной онлайн-продажи лекарств, а также о продлении беззаявительного прядка предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ.

По словам регионального координатора партийного проекта «Крепкая семья», депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной, «Единая Россия» выступила с очень значимой и актуальной инициативой по расширению возможности использования материнского капитала. «Предлагается разрешить направлять средства маткапитала на оплату посещения детьми детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, - отметила она. - Этот вопрос широко обсуждался в Ленинградской области – поступали обращения от родителей с разных муниципальных районов, в первую очередь тех, в которых пока еще не хватает мест в муниципальных детских садах для всех желающих. В решении этого вопроса Ленинградская область выступила пионером: в декабре прошлого года было принято постановление правительства Ленинградской области о введении новой меры социальной поддержки - ежемесячной выплаты на ребенка, которому не выдано направление в муниципальную образовательную организацию в связи с отсутствием мест». С 1 января 2020 года ленинградские семьи уже пользуются данной мерой поддержки, она востребована. Семьи получают выплаты для оплаты посещения частных детских садов.

«Поэтому мы на опыте нашего региона можем заявить о том, что новое направление использования средств материнского капитала будет востребовано в масштабах страны. Регионов, где еще сохраняются очереди на поступление в детский сад, немало», - подчеркнула координатор проекта.

«Но есть и другая сторона этой инициативы, которая станет доступна семьям нашего региона: есть детские сады, которые используют авторские методики дошкольного образования, и интерес к ним растет. Полагаю, что дать возможность семьям использовать средства материнского капитала для оплаты услуг садиков, открытых индивидуальными предпринимателями, будет справедливо. У семей появится право выбора образовательной программы для воспитания своих детей», - добавила Людмила Тептина.